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≡ В 337 домах отключат горячую воду на один день в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45104
В 337 домах отключат горячую воду на один день в Костанае
Отправлено: 17.09.22 - 10:07
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В понедельник, 19 сентября, ГКП "КТЭК" будет проводить ремонт на теплотрассе на улицах Тауельсыздык и Дзержинского, сообщает служба IKomek в Instagram. В связи с работами с горячее водоснабжение приостановят 9.00 до 18.00.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17537
Re: В 337 домах отключат горячую воду на один день в Костанае
Отправлено: 17.09.22 - 10:07
#1
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все умрут.
без горячей воды.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25319
Re: В 337 домах отключат горячую воду на один день в Костанае
Отправлено: 17.09.22 - 20:31
#2
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Слыхал, весь грорд,
остался без, горячей воды?... :-(
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17537
В 337 домах отключат горячую воду на один день в Костанае
Отправлено: 17.09.22 - 20:33
#3
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Цитата:
drakon:
Слыхал, весь грорд, остался без, горячей воды?..


врут.
чайники у всех есть.
и газ.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25319
В 337 домах отключат горячую воду на один день в Костанае
Отправлено: 17.09.22 - 20:37
#4
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Цитата:
alex_60:
врут.

Врать, вы умеете... :lol: ;-)

[Исправлено: drakon, 17.09.2022 - 20:37]
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25319
В 337 домах отключат горячую воду на один день в Костанае
Отправлено: 17.09.22 - 20:42
#5
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Сегодня - забыли, что вчера - наврали... :-(
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17537
В 337 домах отключат горячую воду на один день в Костанае
Отправлено: 17.09.22 - 20:43
#6
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Цитата:
drakon:
Врать, вы умеете.


подумал что сказал?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25319
В 337 домах отключат горячую воду на один день в Костанае
Отправлено: 17.09.22 - 21:15
#7
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Цитата:
alex_60:
подумал что сказал?

Только утром, сказали, что в 337 домах, отключат.
А вечером, уже весь город - отключили.
Чё, Газа - нету?... :-(
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