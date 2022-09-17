Re: Количество вертолетов для тушения пожаров увеличат в три...

Отправлено: - 15:35

Приехал.Увидел.Отругал

Если бы не приехал

Если бы не увидел

Если бы не пожар

И если бы ещё что-нибудь то сидел бы в столицах думая что все в порядке

Хороший премьер

Как раз для нынешней политической турбулентной ситуации