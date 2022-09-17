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≡ Авария произошла на центральной котельной в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45104
Авария произошла на центральной котельной в Костанае
Отправлено: 17.09.22 - 20:08
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Из-за этого весь областной центр остался без горячей воды. Сроки возобновления подачи горячего водоснабжения пока не известны, сообщили в пресс-службе ГКП "КТЭК"
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к
§ костанаец
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.01.10
Сообщений:
139
Re: Авария произошла на центральной котельной в Костанае
Отправлено: 17.09.22 - 20:08
#1
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вопрос, а для чего нужны остальные котельные? или задвижки не работают, что бы изолировать центральную?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17537
Авария произошла на центральной котельной в Костанае
Отправлено: 17.09.22 - 20:22
#2
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непонятно.
что такое Центральная котельная?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17209
Re: Авария произошла на центральной котельной в Костанае
Отправлено: 17.09.22 - 20:31
#3
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Это не та ли котельная, где в тендерах аффилированные фирмы участвовали и суд был? :-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17537
Авария произошла на центральной котельной в Костанае
Отправлено: 17.09.22 - 20:42
#4
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похоже Центральная котельная,
это с Шахматным клубом рядом.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
922
Re: Авария произошла на центральной котельной в Костанае
Отправлено: 17.09.22 - 21:04
#5
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Коллеги
по-моему, в том месте образовалась черная дыра.
ибо, при открытии крана горячей воды доносился гул лангольеров
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