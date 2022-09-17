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≡ Переименование столицы и однократное президентство: Токаев подписал поправки
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45103
Переименование столицы и однократное президентство: Токаев подписал поправки
Отправлено: 17.09.22 - 19:07
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Президент Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в Конституцию. Поправки содержат нормы о переименовании столицы в Астану и однократном президентом сроке без права переизбрания.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17532
Re: Переименование столицы и однократное президентство: Токаев...
Отправлено: 17.09.22 - 19:07
#1
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ну все, теперь заживем.
не то что как раньше.
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lelik1375
§ lelik1375
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.10.13
Сообщений:
436
Re: Переименование столицы и однократное президентство: Токаев...
Отправлено: 17.09.22 - 19:16
#2
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На конституционном уровне закрепите уже запрет на переименование городов, а тем более, столицы РК.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
921
Re: Переименование столицы и однократное президентство: Токаев...
Отправлено: 17.09.22 - 19:32
#3
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Цитата:
lelik1375:

не не, пусть переименовывают, там глядишь, и страну переименуют в ономастном угаре.
В пустыностан например
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