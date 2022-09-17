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≡ «Горняк» провел матчи чемпионата Казахстана по хоккею в столице Узбекистана
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45103
«Горняк» провел матчи чемпионата Казахстана по хоккею в столице Узбекистана
Отправлено: 17.09.22 - 18:33
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Вторым соперником рудненского «Горняка» в 31-м открытом чемпионате Казахстана по хоккею с шайбой среди команд высшей лиги Pro Hokei Ligasy стал представитель Узбекистана, клуб из Ташкента «Хумо». Матчи прошли в столице на площадке Многофункционального ледового комплекса «Humo Arena».
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17532
Re: «Горняк» провел матчи чемпионата Казахстана по хоккею в...
Отправлено: 17.09.22 - 18:33
#1
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просто супер
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17532
Re: «Горняк» провел матчи чемпионата Казахстана по хоккею в...
Отправлено: 17.09.22 - 18:34
#2
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главные победы впереди
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17532
Re: «Горняк» провел матчи чемпионата Казахстана по хоккею в...
Отправлено: 17.09.22 - 18:34
#3
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надеемся на вас
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