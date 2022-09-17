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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 443 из 443«1...441442443
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Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17751
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.09.22 - 17:20
#6631
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О чем это говорит Симониан, главный пропагандист страны?

"Потому что если голову повесить и не идти вперёд, то очевидно, что нас ждёт. Если мы дадим заднюю, заднюю никто не даст больше, кроме нас. Если мы не дадим заднюю, они могут дать заднюю. А вот если мы её дадим, они её не дадут."

Повесить голову, дать Заднюю, потому что им Заднюю не даст никто, а если они ее дадут...
Блин..
Непонятно, но видимо очень умно она излагает позицию Путина перед индийским премьером..
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25315
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.09.22 - 17:21
#6632
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Цитата:
111:
весь нецивилизованный мир из шести стран с вами!

И кто они, 6 стран?... :-o
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17751
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.09.22 - 17:23
#6633
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Цитата:
drakon:
И кто они, 6 стран?...



Цитата:
111:
Семь государств выступили против предоставления украинскому лидеру Владимиру Зеленскому права прислать видеообращение на сессию Генеральной ассамблеи ООН.
Об этом передаёт mk.ru.
Среди голосовавших против следующие страны: Российская Федерация, Белоруссия, КНДР, Сирия, Никарагуа, Эритрея и Куба.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25315
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.09.22 - 17:26
#6634
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А Казахстан - За?... :-o
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17751
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.09.22 - 17:29
#6635
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Цитата:
drakon:
А Казахстан - За?...

Если б был за, то был бы седьмой стоаной другом..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17751
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.09.22 - 17:30
#6636
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Ну и очередные преступления России против мирного населения..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17751
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.09.22 - 17:34
#6637
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Преступления России



По некоторым больным соображениям, украинцы убили семью Столпаковых 9го марта, где то там хранили, и освободив харьковскую область, в освобождение которой вообще никто не верил, быстренько привезли вчера тела откуда то и закопали, вместе с остальной полутысячей мертвых тел?
Чтобы сегодня раскапывать?
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