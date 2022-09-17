Всякая всячина обо всем и обо всех.

Отправлено: - 17:20

О чем это говорит Симониан, главный пропагандист страны?



"Потому что если голову повесить и не идти вперёд, то очевидно, что нас ждёт. Если мы дадим заднюю, заднюю никто не даст больше, кроме нас. Если мы не дадим заднюю, они могут дать заднюю. А вот если мы её дадим, они её не дадут."



Повесить голову, дать Заднюю, потому что им Заднюю не даст никто, а если они ее дадут...

Блин..

Непонятно, но видимо очень умно она излагает позицию Путина перед индийским премьером..