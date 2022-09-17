Семь государств выступили против предоставления украинскому лидеру Владимиру Зеленскому права прислать видеообращение на сессию Генеральной ассамблеи ООН. Об этом передаёт mk.ru.
Среди голосовавших против следующие страны: Российская Федерация, Белоруссия, КНДР, Сирия, Никарагуа, Эритрея и Куба.
Воздержались девятнадцать стран и не стали голосовать, среди них – Китай, Бразилия, Иран, Ирак, Пакистан, ЮАР.
Уточняется, что Азербайджан, Армения, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Вьетнам не голосовали.
За предоставление президенту Украины такого права проголосовала 101 страна, в том числе США, Великобритания, Франция, Германия и многие другие европейские государства, также ряд развивающихся стран, например, Индия.
То есть у России осталось всего 6 друзей в мире.. Кстати, Казахстан кайда?
Президенту РФ Владимиру Путину пришлось оправдываться за военную операцию на Украине на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Индийский лидер напомнил своему российскому коллеге, что уже говорил ему по телефону – сейчас не время воевать.
«Настоящая эпоха – это не эпоха войн, и я говорил с вами об этом по телефону», – заявил Моди Путину на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде. Также он отметил, что демократия и дипломатия позволяют сохранить мир.
Путин в ответ на это «поджал губы, взглянул на Моди, потом посмотрел вниз, после чего коснулся волос на затылке», пишет Reuters. Далее последовали слова оправдания. «Мы сделаем все для того, чтобы это все прекратилось как можно быстрее. К сожалению, противная сторона, руководство Украины заявило об отказе от переговорного процесса», – сказал Путин.
То есть Путина как пацана заставили себя ждать не только Эрдоган и Индус, а даже президент Киргизиии и теперь он бегает по всему миру и оправдывается..
Индия спасла Россию после отказа Европы покупать российскую нефть и остается одним из последних рынков сбыта для Москвы. Моди своим тоном продемонстрировал возросшую зависимость России от страны, которая ранее не входила в первую пятерку важных партнеров для Москвы.
Недовольство действиями Путина выразил и другой его товарищ – лидер Китая Си Цзиньпин. В открытой части встречи с Си Путину также пришлось оправдываться. «Понимаем ваши вопросы и ваши озабоченности на этот счет. В ходе сегодняшней встречи, конечно, подробно разъясним и нашу позицию по этому вопросу, хотя мы и раньше об этом говорили», – сказал Путин. Китай также усилил зависимость России от себя после начала военной операци
Тут мы видим что Путин и Лукашенко сидят не в центре, а где то там, на диванчике.. Как какие то простые блогеры.. Даже Токаев ближе к Эрдогану..
Таким образом, видим что Россия растеряла все свое мировое влияние с этой Спецоперацией, тем более на которой она, ядерная держава, воюет огромным количеством зэков с тяжелыми статьями.. То есть даже армии теперь у нее нет..
На фоне отчетов Рамзана Кадырова об очередной отправке на Украину бойцов спецподразделений в соцсетях появилось видео клятвы, которую произносят комбатанты из Чечни, обязуясь "вести газават во имя Аллаха".
В "Словаре русского языка" под редакцией Анастасии Евгеньевой значение слова "газават" толкуется как подписанная Кораном "священная война", которую должны вести мусульмане против народов других верований с целью распространения религии ислама.
"Я обязуюсь ради Всевышнего Аллаха, ради газавата, ради возвышения имени Всевышнего, распространения религии Всевышнего, победить иблиса и его армию. Ради Всевышнего", - повторяют собравшиеся (перевод "Кавказского узла").
Надеюсь скоро мусульмане будут править Россией, тем более что Песков выдает свою дочь за мусульманина.. Готовится..
Потому что если голову повесить и не идти вперёд, то очевидно, что нас ждёт. Если мы дадим заднюю, заднюю никто не даст больше, кроме нас. Если мы не дадим заднюю, они могут дать заднюю. А вот если мы её дадим, они её не дадут.
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