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Количество вертолетов для тушения пожаров увеличат в три раза
Количество вертолетов для тушения пожаров увеличат в три раза
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