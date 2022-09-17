Всякая всячина обо всем и обо всех.

Отправлено: - 13:59

То есть Путина как пацана заставили себя ждать не только Эрдоган и Индус, а даже президент Киргизиии и теперь он бегает по всему миру и оправдывается..





Индия спасла Россию после отказа Европы покупать российскую нефть и остается одним из последних рынков сбыта для Москвы. Моди своим тоном продемонстрировал возросшую зависимость России от страны, которая ранее не входила в первую пятерку важных партнеров для Москвы.



Недовольство действиями Путина выразил и другой его товарищ – лидер Китая Си Цзиньпин. В открытой части встречи с Си Путину также пришлось оправдываться. «Понимаем ваши вопросы и ваши озабоченности на этот счет. В ходе сегодняшней встречи, конечно, подробно разъясним и нашу позицию по этому вопросу, хотя мы и раньше об этом говорили», – сказал Путин. Китай также усилил зависимость России от себя после начала военной операци