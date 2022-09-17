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≡ Количество вертолетов для тушения пожаров увеличат в три раза
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45101
Количество вертолетов для тушения пожаров увеличат в три раза
Отправлено: 17.09.22 - 14:01
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Об этом сообщил премьер-министр РК Алихан Смаилов на совещании по вопросам комплексного социально-экономического развития региона во время рабочей поездки в Костанайскую область.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
475
Re: Количество вертолетов для тушения пожаров увеличат в три...
Отправлено: 17.09.22 - 14:01
#1
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Очень невыразительный премьер, как иллюстрация моего навязчивого тезиса о непрофессионализме чиновников
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
475
Re: Количество вертолетов для тушения пожаров увеличат в три...
Отправлено: 17.09.22 - 14:04
#2
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В смысле это моя навязчивая идея фикс, наверное старею
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2783
Re: Количество вертолетов для тушения пожаров увеличат в три...
Отправлено: 17.09.22 - 14:15
#3
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Цитата:
saba:
Очень невыразительный премьер,

Цитата:
saba:
навязчивая идея фикс

у него навязчивая идея фискализировать всё и вся. И придумать какими еще налогами и платежами обложить бизнес.
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