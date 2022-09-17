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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 442 из 442«1...440441442
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17743
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.09.22 - 10:17
#6616
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Цитата:
lavprof:
буквально вчера были в Изюме и признаются

Вчера это когда?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17743
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.09.22 - 10:19
#6617
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И за один день траву даже посадили около могил..
Во как ВСУшники работают..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17743
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.09.22 - 10:32
#6618
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Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна
Идет война народная
Священная война!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17743
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.09.22 - 13:50
#6619
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Скажи мне кто твой друг..

Семь государств выступили против предоставления украинскому лидеру Владимиру Зеленскому права прислать видеообращение на сессию Генеральной ассамблеи ООН.
Об этом передаёт mk.ru.

Среди голосовавших против следующие страны: Российская Федерация, Белоруссия, КНДР, Сирия, Никарагуа, Эритрея и Куба.

Воздержались девятнадцать стран и не стали голосовать, среди них – Китай, Бразилия, Иран, Ирак, Пакистан, ЮАР.

Уточняется, что Азербайджан, Армения, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Вьетнам не голосовали.

За предоставление президенту Украины такого права проголосовала 101 страна, в том числе США, Великобритания, Франция, Германия и многие другие европейские государства, также ряд развивающихся стран, например, Индия.


То есть у России осталось всего 6 друзей в мире..
Кстати, Казахстан кайда?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17743
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.09.22 - 13:57
#6620
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Капитал,
Российская газета как и многие тут..

Президенту РФ Владимиру Путину пришлось оправдываться за военную операцию на Украине на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Индийский лидер напомнил своему российскому коллеге, что уже говорил ему по телефону – сейчас не время воевать.

«Настоящая эпоха – это не эпоха войн, и я говорил с вами об этом по телефону», – заявил Моди Путину на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде. Также он отметил, что демократия и дипломатия позволяют сохранить мир.

Путин в ответ на это «поджал губы, взглянул на Моди, потом посмотрел вниз, после чего коснулся волос на затылке», пишет Reuters. Далее последовали слова оправдания. «Мы сделаем все для того, чтобы это все прекратилось как можно быстрее. К сожалению, противная сторона, руководство Украины заявило об отказе от переговорного процесса», – сказал Путин.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17743
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.09.22 - 13:59
#6621
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То есть Путина как пацана заставили себя ждать не только Эрдоган и Индус, а даже президент Киргизиии и теперь он бегает по всему миру и оправдывается..


Индия спасла Россию после отказа Европы покупать российскую нефть и остается одним из последних рынков сбыта для Москвы. Моди своим тоном продемонстрировал возросшую зависимость России от страны, которая ранее не входила в первую пятерку важных партнеров для Москвы.

Недовольство действиями Путина выразил и другой его товарищ – лидер Китая Си Цзиньпин. В открытой части встречи с Си Путину также пришлось оправдываться. «Понимаем ваши вопросы и ваши озабоченности на этот счет. В ходе сегодняшней встречи, конечно, подробно разъясним и нашу позицию по этому вопросу, хотя мы и раньше об этом говорили», – сказал Путин. Китай также усилил зависимость России от себя после начала военной операци
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17743
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.09.22 - 14:00
#6622
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Киргизия..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17743
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.09.22 - 14:02
#6623
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Какой то саммит..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17743
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.09.22 - 14:03
#6624
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Тут по моему флаг Эрдогана..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17743
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.09.22 - 14:09
#6625
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Тут мы видим что Путин и Лукашенко сидят не в центре, а где то там, на диванчике..
Как какие то простые блогеры..
Даже Токаев ближе к Эрдогану..



Таким образом, видим что Россия растеряла все свое мировое влияние с этой Спецоперацией, тем более на которой она, ядерная держава, воюет огромным количеством зэков с тяжелыми статьями..
То есть даже армии теперь у нее нет..

[Исправлено: 111, 17.09.2022 - 14:15]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
727
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.09.22 - 15:05
#6626
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Цитата:
111:
Даже Токаев ближе к Эрдогану..

А тут мы видим, этих двоих и близко нету. :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17743
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.09.22 - 15:07
#6627
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Газават


На фоне отчетов Рамзана Кадырова об очередной отправке на Украину бойцов спецподразделений в соцсетях появилось видео клятвы, которую произносят комбатанты из Чечни, обязуясь "вести газават во имя Аллаха".

В "Словаре русского языка" под редакцией Анастасии Евгеньевой значение слова "газават" толкуется как подписанная Кораном "священная война", которую должны вести мусульмане против народов других верований с целью распространения религии ислама.

"Я обязуюсь ради Всевышнего Аллаха, ради газавата, ради возвышения имени Всевышнего, распространения религии Всевышнего, победить иблиса и его армию. Ради Всевышнего", - повторяют собравшиеся (перевод "Кавказского узла").

Надеюсь скоро мусульмане будут править Россией, тем более что Песков выдает свою дочь за мусульманина..
Готовится..
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