Отправлено: - 01:16

Kairat stayer: В целом посмотрим, скорее всего война закончится в 2023 году, как прогнозируют различные эксперты, возможно раньше или продлится дольше.

111:

Так Такаев за время своего правления надеюсь выйдет из Союза с Россией..

Цитата:глубокомысленно))Цитата:надеюсь это просто очепятка в фамилии Президента.А по поводу союзов:"Государствам-участникам Шанхайской организации сотрудничества стоит наращивать сотрудничество в военно-политической сфере между оборонными ведомствами и специальными службами. Такое предложение озвучил в пятницу в ходе заседания саммита ШОС в расширенном составе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев."