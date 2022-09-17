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≡ Николай ВОРОНИН: Ай да Пушкин!
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45099
Николай ВОРОНИН: Ай да Пушкин!
Отправлено: 17.09.22 - 10:04
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«К чему стадам дары свободы? / Их должно резать или стричь». Так Александр Сергеевич писал об отношении власти к народу. Видимо, казахстанские власти хорошо учили творчество Пушкина, потому что отношение к народу у нас точно по этой фразе.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17525
Re: Николай ВОРОНИН: Ай да Пушкин!
Отправлено: 17.09.22 - 10:04
#1
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///Видимо, новые власти хорошо учили творчество Пушкина,///

ничего они не учили.
они пили и танцевали на столах.
за бугром.
по программе болашак или как там.
теперь министры.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
473
Re: Николай ВОРОНИН: Ай да Пушкин!
Отправлено: 17.09.22 - 10:05
#2
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Человек не понимающий о чём пишет, понятно, что в прошлом году был неурожай, год был убыточный, ведь даже как цены не повышай, если нет, того чем торговать, то и прибыли не будет. В этом году есть хороший урожай, но прошлогодние долги, то никуда не делись, их надо отдавать, плюс из за нынешних геополитических событий цены на всё рвутся в космос. Землевладелец тоже живёт в этом самом мире, у него иногда сотни работников, которым нужно кормит свои семьи, плюс надо думать о состоянии своего хозяйства, где то что то нужно заменить, где то отремонтировать, а цены тоже космос. Когда говорят логистические цепочки прервались, это же не только перевозки. Раньше, так было удобно, именно западным компаниям, на весь СНГ товар завозился в Россию, не весь конечно, но львиная его доля, а оттуда перераспределялся по странам СНГ, наши вели переговоры, закупали вроде как бы с производителем, но товар отпускался из РФ, теперь когда западные компании ушли из России, нужно мелкую партию 1-2 трактора КЛААС покупать в Германии, а потом думать, как в обход России доставить из Германии в Казахстан, накладно выходит. В общем не надо бизнес кошмарить, а насчёт правительства я согласен, профессионалов там раз и обчёлся, а те что есть боятся проявить инициативу, потому что сразу Антикор возбудится
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17525
Николай ВОРОНИН: Ай да Пушкин!
Отправлено: 17.09.22 - 10:10
#3
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Цитата:
saba:
Человек не понимающий о чём пишет,


а с чего вы решили что автор не понимает о чем пишет?
по себе что ли?

[Исправлено: alex_60, 17.09.2022 - 10:11]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
473
Re: Николай ВОРОНИН: Ай да Пушкин!
Отправлено: 17.09.22 - 10:20
#4
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Наверное, так и есть
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§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
473
Re: Николай ВОРОНИН: Ай да Пушкин!
Отправлено: 17.09.22 - 10:22
#5
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Увы мы с Вами антагонисты, точек соприкосновения нет. они просто отсутствуют
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8870
Re: Николай ВОРОНИН: Ай да Пушкин!
Отправлено: 17.09.22 - 10:55
#6
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Цитата:
Всем известны проблемы с сахаром и с ценами на него

Источник:

Нету уже проблемы сахара завались и цена упала.
Цитата:
Премьер министр Алихан Смаилов поручил установить минимальную, я не ошибся, именно минимальную цену на сахар. У нас запрещают продавать его не по высокой цене, а по низкой.

Источник:

Всё правильно,рыночная экономика-это не коммунизм,если себестоимость производства ниже цены реализации ,никто не будет заниматься таким производством,как только убрали эти ограничения по максимальной цене,сахар сразу появился и никому нафик не нужен.
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