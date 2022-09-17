«К чему стадам дары свободы? / Их должно резать или стричь». Так Александр Сергеевич писал об отношении власти к народу. Видимо, казахстанские власти хорошо учили творчество Пушкина, потому что отношение к народу у нас точно по этой фразе. Читать новость
Человек не понимающий о чём пишет, понятно, что в прошлом году был неурожай, год был убыточный, ведь даже как цены не повышай, если нет, того чем торговать, то и прибыли не будет. В этом году есть хороший урожай, но прошлогодние долги, то никуда не делись, их надо отдавать, плюс из за нынешних геополитических событий цены на всё рвутся в космос. Землевладелец тоже живёт в этом самом мире, у него иногда сотни работников, которым нужно кормит свои семьи, плюс надо думать о состоянии своего хозяйства, где то что то нужно заменить, где то отремонтировать, а цены тоже космос. Когда говорят логистические цепочки прервались, это же не только перевозки. Раньше, так было удобно, именно западным компаниям, на весь СНГ товар завозился в Россию, не весь конечно, но львиная его доля, а оттуда перераспределялся по странам СНГ, наши вели переговоры, закупали вроде как бы с производителем, но товар отпускался из РФ, теперь когда западные компании ушли из России, нужно мелкую партию 1-2 трактора КЛААС покупать в Германии, а потом думать, как в обход России доставить из Германии в Казахстан, накладно выходит. В общем не надо бизнес кошмарить, а насчёт правительства я согласен, профессионалов там раз и обчёлся, а те что есть боятся проявить инициативу, потому что сразу Антикор возбудится
Всё правильно,рыночная экономика-это не коммунизм,если себестоимость производства ниже цены реализации ,никто не будет заниматься таким производством,как только убрали эти ограничения по максимальной цене,сахар сразу появился и никому нафик не нужен.
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