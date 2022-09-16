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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.09.22 - 19:30
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.09.22 - 19:30
Цитата:
это не просто лужа)) это болото))
Эл-починно:
опять в луже - мимо.
опять в луже - мимо.
это не просто лужа)) это болото))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12948
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.09.22 - 20:08
Цитата:
Нет
Вы почему-то пытаетесь постояно угадать мои ощущения по вам)
Цитата:
Вы даже не понимаете что такое посадить в лужу чтобы применять это выражение))
Со стороны смешно)Цитата:
Не поленился же побежал проверять и опять в лужу сел))
1970 читайте внимательно пожалуйста господин демогог
Цитата:
Так будет ответ на 1970 или так и будете в мойшу Давидовича играть?)
Эл-починно:
Ну так взаимно - зеркально!
Ну так взаимно - зеркально!
Нет
Вы почему-то пытаетесь постояно угадать мои ощущения по вам)
Цитата:
Эл-починно:
опять в луже - мимо
опять в луже - мимо
Вы даже не понимаете что такое посадить в лужу чтобы применять это выражение))
Со стороны смешно)Цитата:
lavprof:
ага, если я не цитировал предложение полностью, это не означает, что я на него не ответил)
ага, если я не цитировал предложение полностью, это не означает, что я на него не ответил)
Не поленился же побежал проверять и опять в лужу сел))
1970 читайте внимательно пожалуйста господин демогог
Цитата:
lavprof:
так будет пример, или дальше будете 404 прикидываться?) #1971
так будет пример, или дальше будете 404 прикидываться?) #1971
Так будет ответ на 1970 или так и будете в мойшу Давидовича играть?)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12948
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.09.22 - 20:10
Цитата:
О ну это вообще дно)
Искать поддержки со стороны тяфкающих с боку)))
Ну не позорились бы чесн слово господин уборщик)
lavprof:
это не просто лужа)) это болото
это не просто лужа)) это болото
О ну это вообще дно)
Искать поддержки со стороны тяфкающих с боку)))
Ну не позорились бы чесн слово господин уборщик)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.09.22 - 20:18
Цитата:
А мне это и не нужно, главное, что бы вы понимали!
abaika95:
Вы даже не понимаете что такое посадить в лужу чтобы применять это выражение))
Вы даже не понимаете что такое посадить в лужу чтобы применять это выражение))
А мне это и не нужно, главное, что бы вы понимали!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.09.22 - 20:30
пятница. вечер.
погода просто отличная.
есть чем заняться.
погода просто отличная.
есть чем заняться.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.09.22 - 20:35
вот честно, мне жалко людей, которым кроме прокаторства нечем заняться.
хоть ночью, хоть днем.
деньги что ли закрывают разум.
похоже им безразлично как они выглядят со стороны. ну зачем свой идиотизм выставлять на публику.
как там это по медицински называется.
хоть ночью, хоть днем.
деньги что ли закрывают разум.
похоже им безразлично как они выглядят со стороны. ну зачем свой идиотизм выставлять на публику.
как там это по медицински называется.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.09.22 - 20:53
не совсем понимаю, зачем 112 каждый день по два раза шлет сообщения -
завтра ожидается гроза.
или завтра будет ветер.
что при этом надо идти в погреб и сидеть таи?
лучше бы сообщали тогда утрои - солнце взошло. и то приятней информация.
[Исправлено: alex_60, 16.09.2022 - 20:54]
завтра ожидается гроза.
или завтра будет ветер.
что при этом надо идти в погреб и сидеть таи?
лучше бы сообщали тогда утрои - солнце взошло. и то приятней информация.
[Исправлено: alex_60, 16.09.2022 - 20:54]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.09.22 - 22:04
смотрю вторая смена заступила.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.09.22 - 22:08
может кто в курсе.
вот типа "народные новости".
если их выпускают в эфир, то это как понимаю, ставится лайк этой новости.
кто выпускает.
как то не очень тогда.
[Исправлено: alex_60, 16.09.2022 - 23:22]
вот типа "народные новости".
если их выпускают в эфир, то это как понимаю, ставится лайк этой новости.
кто выпускает.
как то не очень тогда.
[Исправлено: alex_60, 16.09.2022 - 23:22]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.09.22 - 00:44
Цитата:
Да, так и решила, сама в себе.
Цитата:
Ну как же не вмешивалась. Минские соглашения как были заключены?
Цитата:
Ну как признает, так и поговорим.
Цитата:
Ну так и получается.
Цитата:
А зачем? Проще же наемников отправлять. За ними не надо судно менять и пенсию платить.
abaika95:
А потом Россия решила сама в себе что Украина разделилась
А потом Россия решила сама в себе что Украина разделилась
Да, так и решила, сама в себе.
Цитата:
abaika95:
Где Россия была 8 лет? Почему смотрела на это 8 лет и не вмешивались?
Где Россия была 8 лет? Почему смотрела на это 8 лет и не вмешивались?
Ну как же не вмешивалась. Минские соглашения как были заключены?
Цитата:
abaika95:
Это пока власть кочевражится признаться
Это пока власть кочевражится признаться
Ну как признает, так и поговорим.
Цитата:
abaika95:
А получается и Россия просто помогает людьми и техникой ДНР и ЛНР?)
А получается и Россия просто помогает людьми и техникой ДНР и ЛНР?)
Ну так и получается.
Цитата:
abaika95:
Сколько дивизий США уже отправило на эту не войну?
Сколько дивизий США уже отправило на эту не войну?
А зачем? Проще же наемников отправлять. За ними не надо судно менять и пенсию платить.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.09.22 - 00:47
Цитата:
Нифига себе вы украинцев обозвали. Не сцыкотно?
abaika95:
Когда врач выводит глистов из организма пациента это для него операция допустим Барбаросса а для глистов это война за сохранение жизни так?
Когда врач выводит глистов из организма пациента это для него операция допустим Барбаросса а для глистов это война за сохранение жизни так?
Нифига себе вы украинцев обозвали. Не сцыкотно?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.09.22 - 00:56
Цитата:
скрины для кого сделаны? Посмотрите на них внимательно. Что ж вы не проверили, что номера комментов там как раз 1970 и 1971)) вы всю информацию так "потребляете", все 200 каналов, подкасты и видео, господин акиматовский тунеядец?) где же ваш фактчекинг? Я понимаю, что прикидываться 404м проще)
abaika95:
Так будет ответ на 1970
Так будет ответ на 1970
скрины для кого сделаны? Посмотрите на них внимательно. Что ж вы не проверили, что номера комментов там как раз 1970 и 1971)) вы всю информацию так "потребляете", все 200 каналов, подкасты и видео, господин акиматовский тунеядец?) где же ваш фактчекинг? Я понимаю, что прикидываться 404м проще)
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 762
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.09.22 - 01:36
Цитата:
alex_60:
последние выборы губернаторов в России неделю назад, показали , что процент доверия президенту и власти еще больше вырос. уже 85-89 процентов населения проголосовало "за". говорит о многом
последние выборы губернаторов в России неделю назад, показали , что процент доверия президенту и власти еще больше вырос. уже 85-89 процентов населения проголосовало "за". говорит о многом
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 1457
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.09.22 - 06:40
Цитата:
Ну наверное не от большого ума)
alex_60:
ну зачем свой идиотизм выставлять на публику
ну зачем свой идиотизм выставлять на публику
Ну наверное не от большого ума)
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