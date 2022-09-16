Прогноз на 5 дней
ясно+8°C
  • 763 мм рт.ст.
  • 49% влажность
  • В-ЮВ, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 135 из 135«1...133134135
Ответить Новый топик
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
726
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.09.22 - 19:30
#2011
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
:lol:
Профайл
lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
963
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.09.22 - 19:30
#2012
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
опять в луже - мимо.

это не просто лужа)) это болото))
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12948
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.09.22 - 20:08
#2013
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
Ну так взаимно - зеркально!

Нет
Вы почему-то пытаетесь постояно угадать мои ощущения по вам)
Цитата:
Эл-починно:
опять в луже - мимо

Вы даже не понимаете что такое посадить в лужу чтобы применять это выражение))
Со стороны смешно)Цитата:
lavprof:
ага, если я не цитировал предложение полностью, это не означает, что я на него не ответил)

Не поленился же побежал проверять и опять в лужу сел))
1970 читайте внимательно пожалуйста господин демогог
Цитата:
lavprof:
так будет пример, или дальше будете 404 прикидываться?) #1971

Так будет ответ на 1970 или так и будете в мойшу Давидовича играть?)
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12948
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.09.22 - 20:10
#2014
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
lavprof:
это не просто лужа)) это болото

О ну это вообще дно)
Искать поддержки со стороны тяфкающих с боку)))
Ну не позорились бы чесн слово господин уборщик)
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
726
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.09.22 - 20:18
#2015
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Вы даже не понимаете что такое посадить в лужу чтобы применять это выражение))

А мне это и не нужно, главное, что бы вы понимали! :lol:
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17519
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.09.22 - 20:30
#2016
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
пятница. вечер.
погода просто отличная.
есть чем заняться.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17519
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.09.22 - 20:35
#2017
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот честно, мне жалко людей, которым кроме прокаторства нечем заняться.
хоть ночью, хоть днем.
деньги что ли закрывают разум.
похоже им безразлично как они выглядят со стороны. ну зачем свой идиотизм выставлять на публику.
как там это по медицински называется.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17519
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.09.22 - 20:53
#2018
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не совсем понимаю, зачем 112 каждый день по два раза шлет сообщения -
завтра ожидается гроза.
или завтра будет ветер.
что при этом надо идти в погреб и сидеть таи?
лучше бы сообщали тогда утрои - солнце взошло. и то приятней информация.

[Исправлено: alex_60, 16.09.2022 - 20:54]
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17519
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.09.22 - 22:04
#2019
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
смотрю вторая смена заступила.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17519
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.09.22 - 22:08
#2020
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
может кто в курсе.
вот типа "народные новости".
если их выпускают в эфир, то это как понимаю, ставится лайк этой новости.
кто выпускает.
как то не очень тогда.

[Исправлено: alex_60, 16.09.2022 - 23:22]
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17206
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.09.22 - 00:44
#2021
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А потом Россия решила сама в себе что Украина разделилась

Да, так и решила, сама в себе.

Цитата:
abaika95:
Где Россия была 8 лет? Почему смотрела на это 8 лет и не вмешивались?

Ну как же не вмешивалась. Минские соглашения как были заключены?

Цитата:
abaika95:
Это пока власть кочевражится признаться

Ну как признает, так и поговорим.

Цитата:
abaika95:
А получается и Россия просто помогает людьми и техникой ДНР и ЛНР?)

Ну так и получается.


Цитата:
abaika95:
Сколько дивизий США уже отправило на эту не войну?

А зачем? Проще же наемников отправлять. За ними не надо судно менять и пенсию платить.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17206
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.09.22 - 00:47
#2022
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Когда врач выводит глистов из организма пациента это для него операция допустим Барбаросса а для глистов это война за сохранение жизни так?

Нифига себе вы украинцев обозвали. Не сцыкотно? :lol:
Профайл
lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
963
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.09.22 - 00:56
#2023
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Так будет ответ на 1970

скрины для кого сделаны? Посмотрите на них внимательно. Что ж вы не проверили, что номера комментов там как раз 1970 и 1971)) вы всю информацию так "потребляете", все 200 каналов, подкасты и видео, господин акиматовский тунеядец?) где же ваш фактчекинг? Я понимаю, что прикидываться 404м проще)
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
762
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.09.22 - 01:36
#2024
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
последние выборы губернаторов в России неделю назад, показали , что процент доверия президенту и власти еще больше вырос. уже 85-89 процентов населения проголосовало "за". говорит о многом


Профайл
гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1457
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 17.09.22 - 06:40
#2025
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
ну зачем свой идиотизм выставлять на публику

Ну наверное не от большого ума)
Профайл
Страница 135 из 135«1...133134135
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 8, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 7
Зарегистрированные пользователи: yudjin

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS