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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
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Куратор темы: 111
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6656
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.09.22 - 02:25
#6601
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зрители ушли , на арене весь вечер - клоун один :-x ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17730
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.09.22 - 03:50
#6602
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Вот что принес русский мир..
Изюм.
Военные преступления..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17730
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.09.22 - 03:53
#6603
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Страшно все это..
Жутко..
Во что превратилась Россия?

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17730
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.09.22 - 03:58
#6604
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Прийти, уйти, оставить множество могил мирных жителей, в лесу, в братских могилах..
Вы пришли сюда за этим?
Были бы эти смерти, если б вы вообще не приходили?

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17730
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.09.22 - 04:07
#6605
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Не дали ведь даже похоронить по человечески..
Дали натыкать каки то кресты с каких то палок с номерами..
Лишь одиноко тут стоят венки..



Эх Россия..
Если вы относитесь так к мертвым, то что делаете с живыми...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17730
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.09.22 - 04:11
#6606
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345.



Это номер убитого и замученного?
Или это номер того, кто сам встал в очередь, 345м, сам себя убил, сам себя закопал и сам соорудил такой крест, чтобы что?
Чтобы пришли журналисты, завтра скажут пропагандисты России..
Я прав?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17730
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.09.22 - 04:18
#6607
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Цитата:
Гога:
зрители ушли , на арене весь вечер - клоун один

Мне зрители не нужны, чтобы помнить, помнить эти бессмысленные жертвы, эти смерти, во имя чего?
Да, так уж вышло, что для вас россиян клоунами стали все те, кто сочувствует украинскому народу, кто не хочет этой бессмысленной войны..
У вас все поставлено на жертвенное удовлетворение тех, кто начал эту войну.
Ибо пока убивают их, вас никто не трогает..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17730
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.09.22 - 18:28
#6608
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О, слоган то какой..
- Россия должна победить США в Украине!..

Это вообще как?
А что, трусливо победить само США?
И этот бред подхватывают пропагандисты..
Как, как можно победить США, убивая при этом украинцев?
Идиотизм в России сегодня зашкаливает..

[Исправлено: 111, 16.09.2022 - 18:29]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
726
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.09.22 - 18:45
#6609
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Шо тут опять? это что и сколько нужно принимать, что бы нести такой бред?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17730
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.09.22 - 20:25
#6610
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Мда уж..
Палачи с позором бежали, оставив после себя очередные сотни жертв после пыток и расстрелов..

[Исправлено: Gljuk, 16.09.2022 - 21:43]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17730
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.09.22 - 20:33
#6611
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Пол года мира, который Путин назвал русским..
Тысячи и тысячи замученых до смерти мирных людей, и трусливо спрятанных в братских могилах, в лесах..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17730
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.09.22 - 20:37
#6612
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Судя по состоянию тел, их заставляли рыть могилы, садиться на колени, и стреляли в затылок.
Остальные плененые их закапывали и потом их расстреливали рядом..
Трупы даже не ложили по людски..
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
963
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.09.22 - 02:02
#6613
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Захар Прилепин @zakharprilepin
"И ВОТ ПО ТРУПАМ, ОПЯТЬ ПО ТРУПАМ ИДУТ ДОМОЙ ПО ПРИВЫЧКЕ
Украинская сеть ожидаемо разгоняет развесистый триллер про русских фашыстов, которые якобы убили в Изюме толпы народу, на скорую руку прикопали, а теперь жёлто-блакитные освободители нашли там стихийные кладбища и массовые захоронения.
Масштаб сетевого разгона может подействовать даже на вменяемых людей как на Украине, так и в России и уж тем более в Европе.
Зададим всем задумавшимся о реальной подоплёке дела простую логическую задачу.
Русские вошли не только в Изюм. Они вошли в Херсон, Бердянск, Энергодар, Счастье, Новоайдар, в десятки городов и населённых пунктов.
Зашли и находятся там.
Никого не держат в заложниках.
Из этих городов можно было выезжать во все стороны. В том числе на Украину или в Европу.
Более того, даже находясь в этих городах, можно было гнать в сети байки, сливая инфу типа «фашистский рашистский режим выкрал моего брата, свата, соседа и меня самого».
Однако ничего этого (за редчайшими исключениями) никто до сих пор не видел и не слышал.
Ни о каком русском терроре речь не идёт.
Если идёт — подкрепить её нечем.
Между тем ни в каком городе не может пройти незаметным исчезновение пятисот человек или тысячи человек. У пропавших людей обязательно найдутся родственники или близкие, которые неизбежно так или иначе донесут информацию, забьют тревогу.
Но они всё это время молчали! Как же так?
Но и это не всё.
Во все названные и не названные мной города и населённые пункты всё это время возвращались беженцы с Украины.
Только на Херсонском направлении стояли неделями бесконечные очереди машин, в которых сидели люди, поначалу уехавшие, а затем пожелавшие вкусить русской оккупации.
То есть их соседи, друзья и родственники не сообщали им: «Даже не думайте сюда приезжать, тут сотни людей исчезли в рашистских подвалах!»
Напротив, им говорили: «Да нормально всё у нас. Живём потихоньку, приезжайте».
Потому что это правда. Люди жили и живут, ничего не зная ни о каком терроре.
…Но едва уходят русские, тут же находятся целые кладбища.
Кто там на самом деле похоронен?
Там похоронены люди, во-первых, погибшие в ходе городских боёв, во-вторых, погибшие в ходе украинских артиллерийских многомесячных обстрелов.
Там, наконец, похоронены военные, которых, как правило, принципиально не забирает украинская сторона, и они исчисляются сотнями.
Так, например, после взятия Херсона в моргах города в течение двух недель находились тела почти трёхсот украинских военных, погибших в ходе боёв. Их никто не забрал. Их похоронили на месте.
Это имело место и на Харьковском направлении, но там точные цифры мне неизвестны.
Могут ли быть на этих кладбищах похоронены люди, погибшие в результате неправомерных действий российских военных? Могут, конечно. Подобные единичные случаи могли быть. Увы, такое неизбежно на любой войне.
Тем не менее.
Ни в каких акциях устрашения на деоккупированных территориях Россия не нуждается.
Зная на территории спецоперации даже не десятки, а сотни людей, вовлечённых в административную, военную, гуманитарную работу, могу сказать: никто из них даже краем уха не слышал о фактах расстрелов или убийств.
Мародёрство было, что греха таить. Один раз слышал про изнасилование — хотя и там надо было разбираться в реальной подоплёке. Надеюсь, разобрались.
А вот это вот всё…
Это всё лишь повод для горького резюме.
Не надо покидать никакие территории, вот что.
На всех оставленных территориях будут находить ровно то, на что той стороне хватит фантазии.
Фантазии им хватит на всё.
Они же сказали себе: «Украина або смерть!»
В переводе на русский — в этой войне с руснёй хороши все средства.
Вообще все."
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
963
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.09.22 - 02:04
#6614
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Важно зафиксировать! Репортёры The Daily Telegraph буквально вчера были в Изюме и признаются, что не видели ни одного свидетельства массовых казней. Мало того, местные жители им так и сказали: «Не было арестов, казней, пыток». Заметьте, еще вчера не было! Сегодня появились. Как в Буче!
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