Отправлено: - 20:08

Эл-починно:

Ну так взаимно - зеркально!

Эл-починно:

опять в луже - мимо

lavprof:

ага, если я не цитировал предложение полностью, это не означает, что я на него не ответил)

lavprof:

так будет пример, или дальше будете 404 прикидываться?) #1971

Цитата:НетВы почему-то пытаетесь постояно угадать мои ощущения по вам)Цитата:Вы даже не понимаете что такое посадить в лужу чтобы применять это выражение))Со стороны смешно)Цитата:Не поленился же побежал проверять и опять в лужу сел))1970 читайте внимательно пожалуйста господин демогогЦитата:Так будет ответ на 1970 или так и будете в мойшу Давидовича играть?)