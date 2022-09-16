Через месяц 16 октября 2022 года, в Пекине планируют провести двадцатый съезд Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК). В ходе работы съезда скорее всего, с большой вероятностью переизберут Си Цзиньпина. Члены политбюро ЦК Коммунистической партии Китая будут избирать под председательством генсека ЦК КПК Си Цзиньпина.
Kairat stayer: А.Пионтковский за встречу Си и Путина высказался украинскому каналу.
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Выше по ссылке поста за №11, А.Пионтковский отмечает, что якобы РФ сдала Турции - Армению, Сирию и Ливию. О сложившейся ситуации на тот момент, за последние две страны и возможной мирной экспансии в перспективе, отмечал более двух лет тому назад, в январе 2020 года. Да уж, время быстро идёт, цитирую отрывок:
Кайрат стайер: Думаю войны не будет, обстановка в настоящее время накаляется в Ливии, турецкий парламент вчера одобрил меморандум о размещении войск в Ливии в поддержку признанного ООН национального правительства страны, по их обращению. Как было ранее когда Б.Асад обратился к РФ и там разместили войска. В конечном результате США взяли под контроль практически все нефтяные месторождения. В Ливии генерала Хафтара который ведёт войну против правительственных войск поддерживают Россия, Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ.
Китай за всю свою историю не переступал границы своего государства, философия у них такая, а историю Казахстана знать надо Вам, это джунгары, нынешние калмыки подняли восстание против императора и их вытеснили на нашу территорию, а их было гораздо больше казахов, поэтому хан Абулхаир , хан младшего жуза обратился к Анне Иоановне
А поля и степи не делят, просто говоря вся территория Советского Союза будет нашей,а ну да Вы же телевизор не смотрите. Ради интереса один раз можете посмотреть вчерашнюю программу Соловьева, там всё предельно ясно было сказано
Kairat stayer: В целом посмотрим, скорее всего война закончится в 2023 году, как прогнозируют различные эксперты, возможно раньше или продлится дольше.
глубокомысленно))
Цитата:
111: Так Такаев за время своего правления надеюсь выйдет из Союза с Россией..
надеюсь это просто очепятка в фамилии Президента. А по поводу союзов: "Государствам-участникам Шанхайской организации сотрудничества стоит наращивать сотрудничество в военно-политической сфере между оборонными ведомствами и специальными службами. Такое предложение озвучил в пятницу в ходе заседания саммита ШОС в расширенном составе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев."
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