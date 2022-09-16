Прогноз на 5 дней
ясно+15°C
  • 762 мм рт.ст.
  • 31% влажность
  • В, 6 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Когда официально переименуют столицу Казахстана
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45097
Когда официально переименуют столицу Казахстана
Отправлено: 16.09.22 - 12:19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда столица Казахстана будет официально переименована, ответил министр юстиции Канат Мусин. На вопрос о сроках министр ответил, что решение принимает Глава государства.
Читать новость

Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3216
Когда официально переименуют столицу Казахстана
Отправлено: 16.09.22 - 21:33
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Вчера Син Пинь или как там его...


Через месяц 16 октября 2022 года, в Пекине планируют провести двадцатый съезд Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК). В ходе работы съезда скорее всего, с большой вероятностью переизберут Си Цзиньпина. Члены политбюро ЦК Коммунистической партии Китая будут избирать под председательством генсека ЦК КПК Си Цзиньпина.
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3216
Когда официально переименуют столицу Казахстана
Отправлено: 16.09.22 - 21:59
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
А.Пионтковский за встречу Си и Путина высказался украинскому каналу.
\

Выше по ссылке поста за №11, А.Пионтковский отмечает, что якобы РФ сдала Турции - Армению, Сирию и Ливию. О сложившейся ситуации на тот момент, за последние две страны и возможной мирной экспансии в перспективе, отмечал более двух лет тому назад, в январе 2020 года. Да уж, время быстро идёт, цитирую отрывок:

Кайрат стайер: Думаю войны не будет, обстановка в настоящее время накаляется в Ливии, турецкий парламент вчера одобрил меморандум о размещении войск в Ливии в поддержку признанного ООН национального правительства страны, по их обращению. Как было ранее когда Б.Асад обратился к РФ и там разместили войска. В конечном результате США взяли под контроль практически все нефтяные месторождения. В Ливии генерала Хафтара который ведёт войну против правительственных войск поддерживают Россия, Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ.

Подробнее здесь:

[Исправлено: Kairat stayer, 16.09.2022 - 22:02]
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17519
Когда официально переименуют столицу Казахстана
Отправлено: 16.09.22 - 22:01
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
И Таёжного союза и из ОДКБ однозначно надо выходить.

Цитата:
юля елиссева:
Первоочередными целями должны быть вступление в Евросоюз и НАТО


о, сегодня квартал95 на арене.
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 22, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 22
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS