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Kairat stayer:

А.Пионтковский за встречу Си и Путина высказался украинскому каналу.

[Исправлено: Kairat stayer, 16.09.2022 - 22:02]

Цитата:Выше по ссылке поста за №11, А.Пионтковский отмечает, что якобы РФ сдала Турции - Армению, Сирию и Ливию. О сложившейся ситуации на тот момент, за последние две страны и возможной мирной экспансии в перспективе, отмечал более двух лет тому назад, в январе 2020 года. Да уж, время быстро идёт, цитирую отрывок:Кайрат стайер: Думаю войны не будет, обстановка в настоящее время накаляется в Ливии, турецкий парламент вчера одобрил меморандум о размещении войск в Ливии в поддержку признанного ООН национального правительства страны, по их обращению. Как было ранее когда Б.Асад обратился к РФ и там разместили войска. В конечном результате США взяли под контроль практически все нефтяные месторождения. В Ливии генерала Хафтара который ведёт войну против правительственных войск поддерживают Россия, Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ.Подробнее здесь: