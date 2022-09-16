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≡ Когда официально переименуют столицу Казахстана
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45097
Когда официально переименуют столицу Казахстана
Отправлено: 16.09.22 - 12:19
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Когда столица Казахстана будет официально переименована, ответил министр юстиции Канат Мусин. На вопрос о сроках министр ответил, что решение принимает Глава государства.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2894
Re: Когда официально переименуют столицу Казахстана
Отправлено: 16.09.22 - 12:19
#1
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Позорище задолизов на весь мир! :-o
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8763
Re: Когда официально переименуют столицу Казахстана
Отправлено: 16.09.22 - 12:42
#2
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Цитата:
Козлов я:
Позорище задолизов на весь мир!

и эти люди руководят страной...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17729
Re: Когда официально переименуют столицу Казахстана
Отправлено: 16.09.22 - 14:09
#3
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Молодцы.
Вовремя скинули Елбасы..
А то тот надоел со своими Союзами, ОДКБ, СНГ..
Союзники наши Китай и Турция, и столица наша Астана.
Как я всегда и писал..
Профайл
viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
503
Когда официально переименуют столицу Казахстана
Отправлено: 16.09.22 - 14:50
#4
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Цитата:
111:
Молодцы. Вовремя скинули Елбасы.. А то тот надоел со своими Союзами, ОДКБ, СНГ..

Так эти союзы никуда не делись
Цитата:
111:
Союзники наши Китай и Турция

Увы нет. Этих стран в ОДКБ нету.

[Исправлено: viktorian85, 16.09.2022 - 14:51]
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2781
Re: Когда официально переименуют столицу Казахстана
Отправлено: 16.09.22 - 16:33
#5
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Цитата:
111:
А то тот надоел со своими Союзами, ОДКБ, СНГ..

В СНГ нужно остаться. И Таёжного союза и из ОДКБ однозначно надо выходить.
Цитата:
111:
Союзники наши Китай и Турция, и столица наша Астана.

Первоочередными целями должны быть вступление в Евросоюз и НАТО. 30 лет назад от одного "старшего брата" избавились. Новых в лице Китая или Турции не надо.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8763
Когда официально переименуют столицу Казахстана
Отправлено: 16.09.22 - 16:54
#6
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Цитата:
юля елиссева:
В СНГ нужно остаться. И Таёжного союза и из ОДКБ однозначно надо выходить.

Юля, наполовину беременной можешь быть только ты ;-)

Цитата:
юля елиссева:
Первоочередными целями должны быть вступление в Евросоюз и НАТО.

А как это с твоим первым пунктом про СНГ вяжется?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17729
Когда официально переименуют столицу Казахстана
Отправлено: 16.09.22 - 16:55
#7
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Цитата:
viktorian85:
Увы нет. Этих стран в ОДКБ нету.

Так Такаев за время своего правления надеюсь выйдет из Союза с Россией..
Это как недавно по футболу, не сыграли с Россией, потому что не хотели позорится на весь мир..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17729
Когда официально переименуют столицу Казахстана
Отправлено: 16.09.22 - 16:57
#8
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Цитата:
юля елиссева:
Евросоюз и НАТО.

Вчера Син Пинь или как там его, конкретно указал Путину свое место, на Казахстан не нападать..
Так что от Китая и его мощного вооружения нам пока никуда не деться.
Конечно оно слабее американского, но мощнее в разы российских ураганов и калибров..
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
51
Re: Когда официально переименуют столицу Казахстана
Отправлено: 16.09.22 - 18:29
#9
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.....как корабль назовут так он и поплывёт и плывёт этот караблик в никуда то к одному берегу прибётся то к другому так и будет его швырять,другой прийдёт и столицу построит и в честь себя назовёт минталитет не закапаешь не сазгёшь вот так и будет маится бедный страдалец Целиноград.Ну ничего не поделаешь такова его судьба крепитесь!!!!
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1592
Re: Когда официально переименуют столицу Казахстана
Отправлено: 16.09.22 - 19:43
#10
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Цитата:
111:
столица наша Астана. Как я всегда и писал

Кроме того, по словам Мусина, закон не предусматривает препятствий для последующих переименований столицы.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3216
Когда официально переименуют столицу Казахстана
Отправлено: 16.09.22 - 19:55
#11
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Цитата:
111:
Вчера Син Пинь или как там его, конкретно указал Путину свое место, на Казахстан не нападать.. Так что от Китая и его мощного вооружения нам пока никуда не деться. Конечно оно слабее американского, но мощнее в разы российских ураганов и калибров..


Россия под санкциями, не только экономически зависит от Китая, нефть и газ продают последним по ценам ниже рыночных и.т.д. А.Пионтковский за встречу Си и Путина высказался украинскому каналу. В целом посмотрим, скорее всего война закончится в 2023 году, как прогнозируют различные эксперты, возможно раньше или продлится дольше. В общем, никто точно не знает.

Здесь:
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Мишаня
§ Мишаня
(Пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
991
Когда официально переименуют столицу Казахстана
Отправлено: 16.09.22 - 21:10
#12
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Цитата:
111:
Союзники наши Китай и Турция

Да-да! Китай прекрасным союзником и был. Таким союзником, что ханы к Анне на поклон для защиты пришли. Историю Казахстана не переписать.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3216
Когда официально переименуют столицу Казахстана
Отправлено: 16.09.22 - 21:11
#13
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Цитата:
111:
Вчера Син Пинь или как там его...


Правильно Си Цзиньпин, который на днях, точнее 14 сентября 2022 года К.Токаеву сказал: Без всякого сомнения, под Вашим руководством народ Казахстана достигнет новых успехов в деле государственного строительства и национального возрождения. Еще раз хотел бы Вас заверить, что правительство Китая уделяет огромное внимание отношениям с Казахстаном. Как бы ни менялась международная конъюнктура, мы будем и впредь решительно поддерживать Казахстан в защите независимости, суверенитета и территориальной целостности, твердо поддерживать проводимые Вами реформы по обеспечению стабильности и развития, категорически выступать против вмешательства каких-либо сил во внутренние дела Вашей страны.

Подробнее здесь:
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Мишаня
§ Мишаня
(Пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
991
Когда официально переименуют столицу Казахстана
Отправлено: 16.09.22 - 21:12
#14
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Цитата:
111:
Вчера Син Пинь или как там его, конкретно указал Путину свое место, на Казахстан не нападать..

Вот же ж! А мы тут уже делили поля и степи
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