Re: Премьер-министр проверил строительство домов для...

Отправлено: - 20:37

Премьер министр в Аулиеколь поехал, только почему полицейские в Костанае несколько дней стоя дежурили на перекрёстках? Это понятно, что мол вдруг приедет на Бородина например. Но всё таки это как-то неправильно что ли, несогласованно, отвлекают от повседневной работы большое количество людей, они стоят впустую. Я не полицейский, но просто со стороны как-то смотрится неправильно, пустая трата человеческих и материальных ресурсов.