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≡ Премьер-министр проверил строительство домов для пострадавших от лесных пожаров в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45097
Премьер-министр проверил строительство домов для пострадавших от лесных пожаров в Костанайской области
Отправлено: 16.09.22 - 19:51
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Рабочая поездка Алихана Смаилова состоялась сегодня, 16 сентября. Премьер-министр посетил село Аулиеколь, где сейчас строительство новых домов для семей, потерявших жилье из-за масштабных лесных пожаров.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1592
Re: Премьер-министр проверил строительство домов для...
Отправлено: 16.09.22 - 19:51
#1
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Так 8 соток или 10?
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olegggon
* olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1268
Re: Премьер-министр проверил строительство домов для...
Отправлено: 16.09.22 - 20:37
#2
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Премьер министр в Аулиеколь поехал, только почему полицейские в Костанае несколько дней стоя дежурили на перекрёстках? Это понятно, что мол вдруг приедет на Бородина например. Но всё таки это как-то неправильно что ли, несогласованно, отвлекают от повседневной работы большое количество людей, они стоят впустую. Я не полицейский, но просто со стороны как-то смотрится неправильно, пустая трата человеческих и материальных ресурсов.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1592
Премьер-министр проверил строительство домов для пострадавших от лесных пожаров в Костанайской области
Отправлено: 16.09.22 - 20:41
#3
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Цитата:
olegggon:

А иначе, как бы мы узнали, что кто-то приезжает?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17516
Премьер-министр проверил строительство домов для пострадавших от лесных пожаров в Костанайской области
Отправлено: 16.09.22 - 20:58
#4
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да, сегодня одного в центре регулировщика видел, 5, вечером.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17516
Премьер-министр проверил строительство домов для пострадавших от лесных пожаров в Костанайской области
Отправлено: 16.09.22 - 20:59
#5
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что то не соотнес что кто то приезжал.
теперь понятно.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17516
Премьер-министр проверил строительство домов для пострадавших от лесных пожаров в Костанайской области
Отправлено: 16.09.22 - 21:01
#6
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думаю у кого дома сгорели, сами еще построят на месте пожарищ.
не запретят же.
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