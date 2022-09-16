Отправлено: - 16:54

юля елиссева:

В СНГ нужно остаться. И Таёжного союза и из ОДКБ однозначно надо выходить.

юля елиссева:

Первоочередными целями должны быть вступление в Евросоюз и НАТО.

Цитата:Юля, наполовину беременной можешь быть только тыЦитата:А как это с твоим первым пунктом про СНГ вяжется?