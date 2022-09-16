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Когда официально переименуют столицу Казахстана
Когда официально переименуют столицу Казахстана
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45097
Когда официально переименуют столицу Казахстана
Отправлено: 16.09.22 - 12:19
Когда столица Казахстана будет официально переименована, ответил министр юстиции Канат Мусин. На вопрос о сроках министр ответил, что решение принимает Глава государства.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2894
Re: Когда официально переименуют столицу Казахстана
Отправлено: 16.09.22 - 12:19
Позорище задолизов на весь мир!
Re: Когда официально переименуют столицу Казахстана
Отправлено: 16.09.22 - 12:42
Цитата:
и эти люди руководят страной...
Козлов я:
Позорище задолизов на весь мир!
Позорище задолизов на весь мир!
и эти люди руководят страной...
Re: Когда официально переименуют столицу Казахстана
Отправлено: 16.09.22 - 14:09
Молодцы.
Вовремя скинули Елбасы..
А то тот надоел со своими Союзами, ОДКБ, СНГ..
Союзники наши Китай и Турция, и столица наша Астана.
Как я всегда и писал..
Вовремя скинули Елбасы..
А то тот надоел со своими Союзами, ОДКБ, СНГ..
Союзники наши Китай и Турция, и столица наша Астана.
Как я всегда и писал..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.09.10
- Сообщений:
- 503
Когда официально переименуют столицу Казахстана
Отправлено: 16.09.22 - 14:50
Цитата:
Так эти союзы никуда не делись
Цитата:
Увы нет. Этих стран в ОДКБ нету.
[Исправлено: viktorian85, 16.09.2022 - 14:51]
111:
Молодцы. Вовремя скинули Елбасы.. А то тот надоел со своими Союзами, ОДКБ, СНГ..
Молодцы. Вовремя скинули Елбасы.. А то тот надоел со своими Союзами, ОДКБ, СНГ..
Так эти союзы никуда не делись
Цитата:
111:
Союзники наши Китай и Турция
Союзники наши Китай и Турция
Увы нет. Этих стран в ОДКБ нету.
[Исправлено: viktorian85, 16.09.2022 - 14:51]
(Пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2781
Re: Когда официально переименуют столицу Казахстана
Отправлено: 16.09.22 - 16:33
Цитата:
В СНГ нужно остаться. И Таёжного союза и из ОДКБ однозначно надо выходить.
Цитата:
Первоочередными целями должны быть вступление в Евросоюз и НАТО. 30 лет назад от одного "старшего брата" избавились. Новых в лице Китая или Турции не надо.
111:
А то тот надоел со своими Союзами, ОДКБ, СНГ..
А то тот надоел со своими Союзами, ОДКБ, СНГ..
В СНГ нужно остаться. И Таёжного союза и из ОДКБ однозначно надо выходить.
Цитата:
111:
Союзники наши Китай и Турция, и столица наша Астана.
Союзники наши Китай и Турция, и столица наша Астана.
Первоочередными целями должны быть вступление в Евросоюз и НАТО. 30 лет назад от одного "старшего брата" избавились. Новых в лице Китая или Турции не надо.
Когда официально переименуют столицу Казахстана
Отправлено: 16.09.22 - 16:54
Цитата:
Юля, наполовину беременной можешь быть только ты
Цитата:
А как это с твоим первым пунктом про СНГ вяжется?
юля елиссева:
В СНГ нужно остаться. И Таёжного союза и из ОДКБ однозначно надо выходить.
В СНГ нужно остаться. И Таёжного союза и из ОДКБ однозначно надо выходить.
Юля, наполовину беременной можешь быть только ты
Цитата:
юля елиссева:
Первоочередными целями должны быть вступление в Евросоюз и НАТО.
Первоочередными целями должны быть вступление в Евросоюз и НАТО.
А как это с твоим первым пунктом про СНГ вяжется?
Когда официально переименуют столицу Казахстана
Отправлено: 16.09.22 - 16:55
Цитата:
Так Такаев за время своего правления надеюсь выйдет из Союза с Россией..
Это как недавно по футболу, не сыграли с Россией, потому что не хотели позорится на весь мир..
viktorian85:
Увы нет. Этих стран в ОДКБ нету.
Увы нет. Этих стран в ОДКБ нету.
Так Такаев за время своего правления надеюсь выйдет из Союза с Россией..
Это как недавно по футболу, не сыграли с Россией, потому что не хотели позорится на весь мир..
Когда официально переименуют столицу Казахстана
Отправлено: 16.09.22 - 16:57
Цитата:
Вчера Син Пинь или как там его, конкретно указал Путину свое место, на Казахстан не нападать..
Так что от Китая и его мощного вооружения нам пока никуда не деться.
Конечно оно слабее американского, но мощнее в разы российских ураганов и калибров..
юля елиссева:
Евросоюз и НАТО.
Евросоюз и НАТО.
Вчера Син Пинь или как там его, конкретно указал Путину свое место, на Казахстан не нападать..
Так что от Китая и его мощного вооружения нам пока никуда не деться.
Конечно оно слабее американского, но мощнее в разы российских ураганов и калибров..
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 51
Re: Когда официально переименуют столицу Казахстана
Отправлено: 16.09.22 - 18:29
.....как корабль назовут так он и поплывёт и плывёт этот караблик в никуда то к одному берегу прибётся то к другому так и будет его швырять,другой прийдёт и столицу построит и в честь себя назовёт минталитет не закапаешь не сазгёшь вот так и будет маится бедный страдалец Целиноград.Ну ничего не поделаешь такова его судьба крепитесь!!!!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1591
Re: Когда официально переименуют столицу Казахстана
Отправлено: 16.09.22 - 19:43
Цитата:
Кроме того, по словам Мусина, закон не предусматривает препятствий для последующих переименований столицы.
111:
столица наша Астана. Как я всегда и писал
столица наша Астана. Как я всегда и писал
Кроме того, по словам Мусина, закон не предусматривает препятствий для последующих переименований столицы.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 3213
Когда официально переименуют столицу Казахстана
Отправлено: 16.09.22 - 19:55
Цитата:
Россия под санкциями, не только экономически зависит от Китая, нефть и газ продают последним по ценам ниже рыночных и.т.д. А.Пионтковский за встречу Си и Путина высказался украинскому каналу. В целом посмотрим, скорее всего война закончится в 2023 году, как прогнозируют различные эксперты, возможно раньше или продлится дольше. В общем, никто точно не знает.
Здесь:
111:
Вчера Син Пинь или как там его, конкретно указал Путину свое место, на Казахстан не нападать.. Так что от Китая и его мощного вооружения нам пока никуда не деться. Конечно оно слабее американского, но мощнее в разы российских ураганов и калибров..
Вчера Син Пинь или как там его, конкретно указал Путину свое место, на Казахстан не нападать.. Так что от Китая и его мощного вооружения нам пока никуда не деться. Конечно оно слабее американского, но мощнее в разы российских ураганов и калибров..
Россия под санкциями, не только экономически зависит от Китая, нефть и газ продают последним по ценам ниже рыночных и.т.д. А.Пионтковский за встречу Си и Путина высказался украинскому каналу. В целом посмотрим, скорее всего война закончится в 2023 году, как прогнозируют различные эксперты, возможно раньше или продлится дольше. В общем, никто точно не знает.
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