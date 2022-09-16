Отправлено: - 17:08

lavprof:

однако ж я всего лишь вижу много демагогии и раздутое самомнение)

lavprof:

хотя вам может и кажется, что вы сажаете кого-то в лужу))

lavprof:

еще красиво уходите от прямых вопросов, кучей ответов с цитированием)) а по факту - демагогия.

lavprof:

Чтобы нормально обработать указанные объемы - нужно целыми днями сидеть) иначе это понахвататься вершков)) теперь понятно, отчего у нас так акиматы работают)

lavprof:

про видео из Бучи вопрос вам был, ответите или снова "не заметите"?)

111:

По последним данным Конашенко, в Украину отправлено 700 БТГ, это примерно 600 тысяч чернокожих американцев, из которых российская армия уничтожила уже 500 тысяч..

Цитата:Я только зеркально повторяю за вами)Цитата:Не кажется и не крещусь)Если посадил кого в лужу то говорю об этом,если не смог то не смог)Цитата:Россия врала про нЕнападение на Украину?Ответьте прямо пожалуйста)Цитата:Вы Вот не интересуетесь данной темой но убираете помещения явно не на 100% потомучто постояно общаятесь тут со мной )Цитата:РоссияВралаПро тоЧтоНеНападетНа Украину?))Цитата:Нет я слышал другую цифруПол миллиона бойцов из США убили,ещё пол миллиона наемников из британии в плен взялиА 3 миллиона украинцев улепетывают от героических российских войск под изюмом в сторону востока