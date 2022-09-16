abaika95: Чаще всего я сажаю людей кто пытается со мной тут не умело спорить в лужу)
однако ж я всего лишь вижу много демагогии и раздутое самомнение)) хотя вам может и кажется, что вы сажаете кого-то в лужу)) еще красиво уходите от прямых вопросов, кучей ответов с цитированием)) а по факту - демагогия. Цитата:
abaika95: часть рабочего времени если позволяет ситуация провожу
Чтобы нормально обработать указанные объемы - нужно целыми днями сидеть) иначе это понахвататься вершков)) теперь понятно, отчего у нас так акиматы работают) Цитата:
abaika95: Вы же отрицаете что в буче это россияне всех поубивали
про видео из Бучи вопрос вам был, ответите или снова "не заметите"?)
lavprof: однако ж я всего лишь вижу много демагогии и раздутое самомнение)
Я только зеркально повторяю за вами) Цитата:
lavprof: хотя вам может и кажется, что вы сажаете кого-то в лужу))
Не кажется и не крещусь) Если посадил кого в лужу то говорю об этом,если не смог то не смог) Цитата:
lavprof: еще красиво уходите от прямых вопросов, кучей ответов с цитированием)) а по факту - демагогия.
Россия врала про нЕнападение на Украину? Ответьте прямо пожалуйста) Цитата:
lavprof: Чтобы нормально обработать указанные объемы - нужно целыми днями сидеть) иначе это понахвататься вершков)) теперь понятно, отчего у нас так акиматы работают)
Вы Вот не интересуетесь данной темой но убираете помещения явно не на 100% потомучто постояно общаятесь тут со мной ) Цитата:
lavprof: про видео из Бучи вопрос вам был, ответите или снова "не заметите"?)
Россия Врала Про то Что Не Нападет На Украину?)) Цитата:
111: По последним данным Конашенко, в Украину отправлено 700 БТГ, это примерно 600 тысяч чернокожих американцев, из которых российская армия уничтожила уже 500 тысяч..
Нет я слышал другую цифру Пол миллиона бойцов из США убили,ещё пол миллиона наемников из британии в плен взяли А 3 миллиона украинцев улепетывают от героических российских войск под изюмом в сторону востока
Гога: Это было военная и дипломатическая хитрость . Называется - скинуть дезинформацию
Тоесть открыто фейкометить?)) Да мы знаем что Россия страна фейк) Цитата:
lavprof: и правда похоже Марик взламывает Абайку. Что один не отвечает на заданные ему вопросы, и хочет чтобы ответили на его, что второй. Когда ответите прямо, тогда и я отвечу. А пока слив.Цитата:
Ну сливайтесь у вас отлично это получается) Так-то про бучу я первый вас спросил но вы начали вопросом на вопрос отвечать как тот мойша) демагог) Цитата:
lavprof: а я их вообще не убираю) но я свои деньги просиживаю на форуме, а не бюджетные))
А мы этого не знаем Полное ощущение просто что вы уборщик в школе и просиживаете тут бюджетные деньги которые вам платят чтобы вы чисто коридоры мыли а вы спорить пытаетесь на темы в которых не бум бум
abaika95: Полное ощущение просто что вы уборщик в школе
А вам не всё равно, кто, де и чем занимается? Оставили бы свою ощЮщения при себе. А то иногда действительно ощущение, что вы просто деньги тут отрабатываете. Но мы то все знаем - это всё от души, большой и чистой идёт!
lavprof: так-то вы мне не ответили про пример, где я "яро отрицал факты". Ну и кто демагог?
Батенька чтобы быть хорошим лжецом надо иметь отличную память где и что ты солгал В эпоху интернета же когда все ходы записаны лжецом вообще быть бесполезно Тогда вы решили стать демагогом фантазёром с фантазией что все кто с вами переписываться это слепые глухонемые маразматики не помнящие о чем идёт речь?)) Батенька про бучу и про то что вы яро отрицаете факты я вас в одном коменте спросил на который вы начали как мойша отвечать вопросом на вопрос))) Так что лучше не надо начинать демогогию если вы ловитесь на раз два Цитата:
abaika95: Говорят что сво это норм,Россия победит а украинцы только и делают что обстреливают сами себя И врут про убитых в буче?))))
Цитата:
lavprof: Что там по Буче, как расследования идут? Что про видео украинское скажите, где давали разрешение стрелять по тем, кто без повязок? Кто там убивал людей в Буче?
Цитата:
lavprof: я школы и вообще сферы бюджетников не касаюсь уже более 5 лет, как часто вы в молоко попадаете)) скоро из лужи вылезать не будете))
Мы этого не знаем как вы не знаете в акимате я или нет Так что всё-таки будем считать что вы уборщик в школе а я работаю в акимате) И на молоко вам ещё зарабатывать надо)
Эл-починно: А вам не всё равно, кто, де и чем занимается? Оставили бы свою ощЮщения при себе. А то иногда действительно ощущение, что вы просто деньги тут отрабатываете. Но мы то все знаем - это всё от души, большой и чистой идёт!
На ваши ощЮщеЩенЯ мне глубоко чхать Мне важны мои А мои мне подсказывают что лавр уборщик в школе а вас в детстве часто обижали из за национальности))
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