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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
959
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.09.22 - 16:24
#1996
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Цитата:
abaika95:
Чаще всего я сажаю людей кто пытается со мной тут не умело спорить в лужу)

однако ж я всего лишь вижу много демагогии и раздутое самомнение)) хотя вам может и кажется, что вы сажаете кого-то в лужу)) еще красиво уходите от прямых вопросов, кучей ответов с цитированием)) а по факту - демагогия.
Цитата:
abaika95:
часть рабочего времени если позволяет ситуация провожу

Чтобы нормально обработать указанные объемы - нужно целыми днями сидеть) иначе это понахвататься вершков)) теперь понятно, отчего у нас так акиматы работают)
Цитата:
abaika95:
Вы же отрицаете что в буче это россияне всех поубивали

про видео из Бучи вопрос вам был, ответите или снова "не заметите"?)
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17726
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.09.22 - 16:53
#1997
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Цитата:
abaika95:
Сколько дивизий США уже отправило на эту не войну

Ужос .
Ты не знаешь?
По последним данным Конашенко, в Украину отправлено 700 БТГ, это примерно 600 тысяч чернокожих американцев, из которых российская армия уничтожила уже 500 тысяч..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11437
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.09.22 - 16:58
#1998
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Пани Юля как дела?. В Польшу когда уезжаем? Предлагаю совместно. Я уже выучил пару польских... Мат.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12945
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.09.22 - 17:08
#1999
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Цитата:
lavprof:
однако ж я всего лишь вижу много демагогии и раздутое самомнение)

Я только зеркально повторяю за вами)
Цитата:
lavprof:
хотя вам может и кажется, что вы сажаете кого-то в лужу))

Не кажется и не крещусь)
Если посадил кого в лужу то говорю об этом,если не смог то не смог)
Цитата:
lavprof:
еще красиво уходите от прямых вопросов, кучей ответов с цитированием)) а по факту - демагогия.

Россия врала про нЕнападение на Украину?
Ответьте прямо пожалуйста)
Цитата:
lavprof:
Чтобы нормально обработать указанные объемы - нужно целыми днями сидеть) иначе это понахвататься вершков)) теперь понятно, отчего у нас так акиматы работают)

Вы Вот не интересуетесь данной темой но убираете помещения явно не на 100% потомучто постояно общаятесь тут со мной )
Цитата:
lavprof:
про видео из Бучи вопрос вам был, ответите или снова "не заметите"?)

Россия
Врала
Про то
Что
Не
Нападет
На Украину?))
Цитата:
111:
По последним данным Конашенко, в Украину отправлено 700 БТГ, это примерно 600 тысяч чернокожих американцев, из которых российская армия уничтожила уже 500 тысяч..

Нет я слышал другую цифру
Пол миллиона бойцов из США убили,ещё пол миллиона наемников из британии в плен взяли
А 3 миллиона украинцев улепетывают от героических российских войск под изюмом в сторону востока
Профайл
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12945
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.09.22 - 17:10
#2000
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Ещё вот версия
Россия умеет хорошо побеждать врагов всегда на своей территории
Поэтому они решили заманить украинцев в Москву,сжечь её и чтобы там те замёрзли и потом уже Россия нормально контратакует
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6656
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.09.22 - 17:55
#2001
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Цитата:
abaika95:
Россия Врала Про то

----Это было военная и дипломатическая хитрость . Называется - скинуть дезинформацию :lol: :lol: :lol:
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17510
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.09.22 - 18:11
#2002
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похоже в две смены работает на форуме служба цошников.
один днем, второй ночью.
интересно сколько получают.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
959
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.09.22 - 18:44
#2003
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Цитата:
abaika95:
Россия Врала Про то Что Не Нападет На Украину?))

и правда похоже Марик взламывает Абайку. Что один не отвечает на заданные ему вопросы, и хочет чтобы ответили на его, что второй.
Когда ответите прямо, тогда и я отвечу. А пока слив.Цитата:
abaika95:
но убираете помещения явно не на 100%

а я их вообще не убираю) но я свои деньги просиживаю на форуме, а не бюджетные))
Профайл
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12945
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.09.22 - 18:54
#2004
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Цитата:
Гога:
Это было военная и дипломатическая хитрость . Называется - скинуть дезинформацию

Тоесть открыто фейкометить?))
Да мы знаем что Россия страна фейк)
Цитата:
lavprof:
и правда похоже Марик взламывает Абайку. Что один не отвечает на заданные ему вопросы, и хочет чтобы ответили на его, что второй. Когда ответите прямо, тогда и я отвечу. А пока слив.Цитата:

Ну сливайтесь у вас отлично это получается)
Так-то про бучу я первый вас спросил но вы начали вопросом на вопрос отвечать как тот мойша) демагог)
Цитата:
lavprof:
а я их вообще не убираю) но я свои деньги просиживаю на форуме, а не бюджетные))

А мы этого не знаем
Полное ощущение просто что вы уборщик в школе и просиживаете тут бюджетные деньги которые вам платят чтобы вы чисто коридоры мыли а вы спорить пытаетесь на темы в которых не бум бум
Профайл
lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
959
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.09.22 - 18:57
#2005
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Цитата:
abaika95:
Так-то про бучу я первый вас спросил но вы начали вопросом на вопрос отвечать как тот мойша) демагог)

так-то вы мне не ответили про пример, где я "яро отрицал факты". Ну и кто демагог?
Цитата:
abaika95:
в школе

я школы и вообще сферы бюджетников не касаюсь уже более 5 лет, как часто вы в молоко попадаете)) скоро из лужи вылезать не будете))
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
725
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.09.22 - 19:10
#2006
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Цитата:
abaika95:
Полное ощущение просто что вы уборщик в школе

А вам не всё равно, кто, де и чем занимается? Оставили бы свою ощЮщения при себе. А то иногда действительно ощущение, что вы просто деньги тут отрабатываете. Но мы то все знаем - это всё от души, большой и чистой идёт! :lol:
Профайл
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12945
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.09.22 - 19:14
#2007
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Цитата:
lavprof: так-то вы мне не ответили про пример, где я "яро отрицал факты". Ну и кто демагог?

Батенька чтобы быть хорошим лжецом надо иметь отличную память где и что ты солгал
В эпоху интернета же когда все ходы записаны лжецом вообще быть бесполезно
Тогда вы решили стать демагогом фантазёром с фантазией что все кто с вами переписываться это слепые глухонемые маразматики не помнящие о чем идёт речь?))
Батенька про бучу и про то что вы яро отрицаете факты я вас в одном коменте спросил на который вы начали как мойша отвечать вопросом на вопрос)))
Так что лучше не надо начинать демогогию если вы ловитесь на раз два
Цитата:
abaika95: Говорят что сво это норм,Россия победит а украинцы только и делают что обстреливают сами себя И врут про убитых в буче?))))
Цитата:
lavprof: Что там по Буче, как расследования идут? Что про видео украинское скажите, где давали разрешение стрелять по тем, кто без повязок? Кто там убивал людей в Буче?

Цитата:
lavprof:
я школы и вообще сферы бюджетников не касаюсь уже более 5 лет, как часто вы в молоко попадаете)) скоро из лужи вылезать не будете))

Мы этого не знаем как вы не знаете в акимате я или нет
Так что всё-таки будем считать что вы уборщик в школе а я работаю в акимате)
И на молоко вам ещё зарабатывать надо)
Профайл
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12945
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.09.22 - 19:16
#2008
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Цитата:
Эл-починно:
А вам не всё равно, кто, де и чем занимается? Оставили бы свою ощЮщения при себе. А то иногда действительно ощущение, что вы просто деньги тут отрабатываете. Но мы то все знаем - это всё от души, большой и чистой идёт!

На ваши ощЮщеЩенЯ мне глубоко чхать
Мне важны мои
А мои мне подсказывают что лавр уборщик в школе а вас в детстве часто обижали из за национальности))
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
725
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.09.22 - 19:26
#2009
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Цитата:
abaika95:
На ваши ощЮщеЩенЯ мне глубоко чхать

Ну так взаимно - зеркально! :-P
как и это
Цитата:
abaika95:
А мои мне подсказывают что лавр уборщик в школе а вас в детстве часто обижали из за национальности))

опять в луже - мимо. :lol:
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
959
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.09.22 - 19:29
#2010
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Цитата:
abaika95:
Батенька чтобы быть хорошим лжецом надо иметь отличную память где и что ты солгал

ага, если я не цитировал предложение полностью, это не означает, что я на него не ответил)
#1974

#1975



Цитата:
abaika95: Вы яро отрицаете наличие фактов которые перечат вашей жизненной установке))

так будет пример, или дальше будете 404 прикидываться?)
#1971

1971<1974?
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