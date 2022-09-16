Цитата:
lavprof:
однако ж я всего лишь вижу много демагогии и раздутое самомнение)
Я только зеркально повторяю за вами)
Цитата:
lavprof:
хотя вам может и кажется, что вы сажаете кого-то в лужу))
Не кажется и не крещусь)
Если посадил кого в лужу то говорю об этом,если не смог то не смог)
Цитата:
lavprof:
еще красиво уходите от прямых вопросов, кучей ответов с цитированием)) а по факту - демагогия.
Россия врала про нЕнападение на Украину?
Ответьте прямо пожалуйста)
Цитата:
lavprof:
Чтобы нормально обработать указанные объемы - нужно целыми днями сидеть) иначе это понахвататься вершков)) теперь понятно, отчего у нас так акиматы работают)
Вы Вот не интересуетесь данной темой но убираете помещения явно не на 100% потомучто постояно общаятесь тут со мной )
Цитата:
lavprof:
про видео из Бучи вопрос вам был, ответите или снова "не заметите"?)
Россия
Врала
Про то
Что
Не
Нападет
На Украину?))
Цитата:
111:
По последним данным Конашенко, в Украину отправлено 700 БТГ, это примерно 600 тысяч чернокожих американцев, из которых российская армия уничтожила уже 500 тысяч..
Нет я слышал другую цифру
Пол миллиона бойцов из США убили,ещё пол миллиона наемников из британии в плен взяли
А 3 миллиона украинцев улепетывают от героических российских войск под изюмом в сторону востока