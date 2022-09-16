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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
955
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.09.22 - 16:24
#1996
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Цитата:
abaika95:
Чаще всего я сажаю людей кто пытается со мной тут не умело спорить в лужу)

однако ж я всего лишь вижу много демагогии и раздутое самомнение)) хотя вам может и кажется, что вы сажаете кого-то в лужу)) еще красиво уходите от прямых вопросов, кучей ответов с цитированием)) а по факту - демагогия.
Цитата:
abaika95:
часть рабочего времени если позволяет ситуация провожу

Чтобы нормально обработать указанные объемы - нужно целыми днями сидеть) иначе это понахвататься вершков)) теперь понятно, отчего у нас так акиматы работают)
Цитата:
abaika95:
Вы же отрицаете что в буче это россияне всех поубивали

про видео из Бучи вопрос вам был, ответите или снова "не заметите"?)
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17726
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.09.22 - 16:53
#1997
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Цитата:
abaika95:
Сколько дивизий США уже отправило на эту не войну

Ужос .
Ты не знаешь?
По последним данным Конашенко, в Украину отправлено 700 БТГ, это примерно 600 тысяч чернокожих американцев, из которых российская армия уничтожила уже 500 тысяч..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11437
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.09.22 - 16:58
#1998
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Пани Юля как дела?. В Польшу когда уезжаем? Предлагаю совместно. Я уже выучил пару польских... Мат.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12940
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.09.22 - 17:08
#1999
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Цитата:
lavprof:
однако ж я всего лишь вижу много демагогии и раздутое самомнение)

Я только зеркально повторяю за вами)
Цитата:
lavprof:
хотя вам может и кажется, что вы сажаете кого-то в лужу))

Не кажется и не крещусь)
Если посадил кого в лужу то говорю об этом,если не смог то не смог)
Цитата:
lavprof:
еще красиво уходите от прямых вопросов, кучей ответов с цитированием)) а по факту - демагогия.

Россия врала про нЕнападение на Украину?
Ответьте прямо пожалуйста)
Цитата:
lavprof:
Чтобы нормально обработать указанные объемы - нужно целыми днями сидеть) иначе это понахвататься вершков)) теперь понятно, отчего у нас так акиматы работают)

Вы Вот не интересуетесь данной темой но убираете помещения явно не на 100% потомучто постояно общаятесь тут со мной )
Цитата:
lavprof:
про видео из Бучи вопрос вам был, ответите или снова "не заметите"?)

Россия
Врала
Про то
Что
Не
Нападет
На Украину?))
Цитата:
111:
По последним данным Конашенко, в Украину отправлено 700 БТГ, это примерно 600 тысяч чернокожих американцев, из которых российская армия уничтожила уже 500 тысяч..

Нет я слышал другую цифру
Пол миллиона бойцов из США убили,ещё пол миллиона наемников из британии в плен взяли
А 3 миллиона украинцев улепетывают от героических российских войск под изюмом в сторону востока
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12940
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.09.22 - 17:10
#2000
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Ещё вот версия
Россия умеет хорошо побеждать врагов всегда на своей территории
Поэтому они решили заманить украинцев в Москву,сжечь её и чтобы там те замёрзли и потом уже Россия нормально контратакует
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6656
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.09.22 - 17:55
#2001
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Цитата:
abaika95:
Россия Врала Про то

----Это было военная и дипломатическая хитрость . Называется - скинуть дезинформацию :lol: :lol: :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17510
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.09.22 - 18:11
#2002
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похоже в две смены работает на форуме служба цошников.
один днем, второй ночью.
интересно сколько получают.
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