Прогноз на 5 дней
ясно+19°C
  • 762 мм рт.ст.
  • 20% влажность
  • В, 8 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В Казахстане внедрили систему учёта продажи дизтоплива на АЗС
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45096
В Казахстане внедрили систему учёта продажи дизтоплива на АЗС
Отправлено: 16.09.22 - 15:28
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь в режиме реального времени АЗС страны могут отслеживать ежесуточные объёмы дизтоплива, реализуемого на АЗС по цене 230-260 тенге за литр (в зависимости от региона).
Читать новость

самый умный
§ самый умный
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Хрустанай
Регистрация:
04.02.13
Сообщений:
558
Re: В Казахстане внедрили систему учёта продажи дизтоплива на...
Отправлено: 16.09.22 - 15:28
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хотелось бы узнать, раз уж решили проблему с дефицитом и вывозом дизтоплива, когда вернут цену 188тг для граждан?
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2781
Re: В Казахстане внедрили систему учёта продажи дизтоплива на...
Отправлено: 16.09.22 - 16:20
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
самый умный:
когда вернут цену 188тг для граждан?

может вам еще и вернуть доллар по 120 тенге, как в 2007 году?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 21, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 19
Зарегистрированные пользователи: yudjin, 111

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS