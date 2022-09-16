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≡ Где взять деньги за 15 минут в Казахстане?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45096
Где взять деньги за 15 минут в Казахстане?
Отправлено: 16.09.22 - 16:19
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Деньги в долг можно попросить у друзей, родственников или коллег. Однако, лучше оставить их в покое и обратиться в специализированные организации, которые готовы оказать своевременную помощь.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2781
Re: Где взять деньги за 15 минут в Казахстане?
Отправлено: 16.09.22 - 16:19
#1
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пора бы уже эти микрозаймы запретить законодательно!
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