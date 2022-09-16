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≡ Следующий Президент не сможет изменить срок своего правления - министр
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45095
Следующий Президент не сможет изменить срок своего правления - министр
Отправлено: 16.09.22 - 14:30
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Ни следующий президент страны, ни новый состав Парламента не смогут изменить срок президентских полномочий и запрет на переизбрание главы государства. Об этом заявил министр юстиции Канат Мусин.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12937
Re: Следующий Президент не сможет изменить срок своего правления...
Отправлено: 16.09.22 - 14:30
#1
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Цитата:
Следующий Президент не сможет изменить срок своего правления 


Президент не сможет
Но парламент единогласно проголосует чтобы следующий президент посидел у власти ещё лет 15
Ухахаха
Ха-ха-ха
Уагагга
(Злобный смех токаева)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11433
Re: Следующий Президент не сможет изменить срок своего правления...
Отправлено: 16.09.22 - 14:50
#2
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Цитата:
abaika95:

Ну то что наш президент мягкий, это понятно. Ты стабильный скажи. Какой язык учить? Китайский, латиницу, разговорный казахский я уче который.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17509
Следующий Президент не сможет изменить срок своего правления - министр
Отправлено: 16.09.22 - 15:15
#3
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Никогда не говори "никогда"
Выражение из "Записок Пиквикского клуба" (1837 г.) английского писателя Чарльза Диккенса актуально во все времена.

[Исправлено: alex_60, 16.09.2022 - 15:16]
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