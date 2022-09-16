Отправлено: - 10:41

Полиция Алматы прекратила дело, начатое из-за сатирического паблика Темирлана Енсебека





содержалось указание о том, что информация носит сатирический характер, «все совпадения с людьми и событиями случайны».

Цитата:Значит админ паблика начал сотрудничать со следствием точнее со спецслужбами и обслуживает теперь их интересы)Просто так дело бы не развалилиЦитата:Точно такой же паблик есть в РоссииИА панорама называетсяИ новости по стилю там почти такие же публикуютсяИ давно уже известно что данный паблик ведет один из отделов "Ольгино" для управляемой дезинформацииПотомучто у нас люди читают одним местомИ в первую очередь обращают внимание на заголовки а потом уже на приписки в тексте что данная новость сатира отсюда и разные проблемы потом