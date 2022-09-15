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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 6655
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.09.22 - 23:02
Цитата:
----Вот сколько раз уже повторять --- никогда не путайте народ и правительство ,власть . Не только России , но и всех стран . Они живут отдельно друг от друга , но , к сожалению , народ зависит от власти .
abaika95:
У граждан России вообще есть гордость?
У граждан России вообще есть гордость?
----Вот сколько раз уже повторять --- никогда не путайте народ и правительство ,власть . Не только России , но и всех стран . Они живут отдельно друг от друга , но , к сожалению , народ зависит от власти .
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.09.22 - 01:06
Цитата:
т.е. вы все свое свободное время, а также рабочее время акиматовского работника проводите за отслеживанием пары сотен телеграм-каналов и помимо этого еще ТВ/сайты и т.п.?)) Иначе получается что вы тоже не владеете информацией.
Цитата:
т.е. примера нет где я "яро отрицаю факты"?? Ложь однако получается с вашей стороны. Вы же мнение свое строили на уже произошедших фактах, а не на том, какой ответ я дам сейчас.
Цитата:
откуда вы это берете? Как 404 сам придумал, сам поверил?) (если 2-3 это большинство, то всего 4 канала получается?)
Цитата:
это не подкол, он коверкает мой никнейм (причем латиница как бы должна была стать ему ближе кириллицы, но ему почему-то не нравится), я коверкаю его, никакого сарказма - равнозначный ответ.
Вы слишком уверены в том, что знаете как оно на самом деле, ну либо пытаетесь это показать) бывает попадаете, однако ж мимо чаще))
abaika95:
Нет как раз таки обязательно
Нет как раз таки обязательно
т.е. вы все свое свободное время, а также рабочее время акиматовского работника проводите за отслеживанием пары сотен телеграм-каналов и помимо этого еще ТВ/сайты и т.п.?)) Иначе получается что вы тоже не владеете информацией.
Цитата:
abaika95:
Я хочу чтобы вы сейчас подтвердили
Я хочу чтобы вы сейчас подтвердили
т.е. примера нет где я "яро отрицаю факты"?? Ложь однако получается с вашей стороны. Вы же мнение свое строили на уже произошедших фактах, а не на том, какой ответ я дам сейчас.
Цитата:
abaika95:
Тоесть ваше мнение построено на 2-3 источниках
Тоесть ваше мнение построено на 2-3 источниках
откуда вы это берете? Как 404 сам придумал, сам поверил?) (если 2-3 это большинство, то всего 4 канала получается?)
Цитата:
abaika95:
А несмешный подкол повторяемый несколько раз укрепляет их в вере что они сарказмичны)
А несмешный подкол повторяемый несколько раз укрепляет их в вере что они сарказмичны)
это не подкол, он коверкает мой никнейм (причем латиница как бы должна была стать ему ближе кириллицы, но ему почему-то не нравится), я коверкаю его, никакого сарказма - равнозначный ответ.
Вы слишком уверены в том, что знаете как оно на самом деле, ну либо пытаетесь это показать) бывает попадаете, однако ж мимо чаще))
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.09.22 - 01:57
Цитата:
Подождем. Запасы попкорна неиссякаемые))
abaika95:
Нет Каких-нибудь октябрьских или июльских)
Нет Каких-нибудь октябрьских или июльских)
Подождем. Запасы попкорна неиссякаемые))
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.09.22 - 02:23
Цитата:
За неделю до начала Украина была единой страной, включая ЛНР и ДНР, по всеобщему мнению, в том числе и России. После признания ЛНР и ДНР независимыми государствами, Украина автоматически уменьшилась в размерах, по мнению России, ровно на эти две области, причем в прежних границах. Поэтому сейчас, опять же по мнению России, ЛНР и ДНР ведут освободительную войну за свои территории, а Россия лишь помогает им официально. Видимо поэтому Украина и Россия не находятся в состоянии войны официально, насколько я знаю. Так же как и США и Европа не находятся в состоянии войны ни с Россией, ни с ЛНР/ДНР, но при этом усиленно помогают и оружием и людьми Украине. Сейчас не то время, когда можно было сказать что одни напали на других. Уж слишком много третьих.
abaika95:
Например Россия врала за неделю до войны что не будет нападать на Украину?
Например Россия врала за неделю до войны что не будет нападать на Украину?
За неделю до начала Украина была единой страной, включая ЛНР и ДНР, по всеобщему мнению, в том числе и России. После признания ЛНР и ДНР независимыми государствами, Украина автоматически уменьшилась в размерах, по мнению России, ровно на эти две области, причем в прежних границах. Поэтому сейчас, опять же по мнению России, ЛНР и ДНР ведут освободительную войну за свои территории, а Россия лишь помогает им официально. Видимо поэтому Украина и Россия не находятся в состоянии войны официально, насколько я знаю. Так же как и США и Европа не находятся в состоянии войны ни с Россией, ни с ЛНР/ДНР, но при этом усиленно помогают и оружием и людьми Украине. Сейчас не то время, когда можно было сказать что одни напали на других. Уж слишком много третьих.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.09.22 - 10:18
для информации.
появилась кнопка в приложении на согласие
по получению 10%.
в к- банке. в остальных не знаю.
кто в теме тот поймет.
появилась кнопка в приложении на согласие
по получению 10%.
в к- банке. в остальных не знаю.
кто в теме тот поймет.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.09.22 - 10:25
последние выборы губернаторов в России
неделю назад,
показали , что процент доверия президенту и власти еще
больше вырос.
уже 85-89 процентов населения проголосовало "за".
говорит о многом
неделю назад,
показали , что процент доверия президенту и власти еще
больше вырос.
уже 85-89 процентов населения проголосовало "за".
говорит о многом
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 468
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.09.22 - 12:59
Теперь я вижу , что Вы не смотрите российские пропагандистские каналы, там уже говорят, что Херсон и Запорожье , это истинно русские земли, было бы приятно присоединить и Николаев, Одессу их же основала Екатерина 2,а ничего . что Херсон основали греки, да и до них наверное были люди ещё
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 468
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.09.22 - 13:22
И на последнее перед работой,задело одно замечание в другой ветке, люди за наше будущее кровь проливают, за чьё , за моё, я их не просил, и не считаю, что кровь льется за моё будущее, я считаю. это моё личное мнение, сейчас кровь льётся не за абстрактное будущее, а за амбиции одного человека, уж простите. И очень правильно сказал Гога, не надо путать народ и власть имущих, уж простите не дословно
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.09.22 - 13:52
Цитата:
сейчас кровь льется за то, как весь мир жить будет дальше, будет ли диктовать всем свои условия кто-то один, или же все-таки этого не будет.
saba:
сейчас кровь льётся не за абстрактное будущее, а за амбиции одного человека
сейчас кровь льётся не за абстрактное будущее, а за амбиции одного человека
сейчас кровь льется за то, как весь мир жить будет дальше, будет ли диктовать всем свои условия кто-то один, или же все-таки этого не будет.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12937
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.09.22 - 14:41
Цитата:
Я и не путаю
Судя по поддержке сво в России
У вас народ и власть в едином порыве- фашисты
Цитата:
Почти все свободное время и часть рабочего времени если позволяет ситуация провожу по прослушиванию, прочитыванию,просматриванию инфы о войне
Поэтому я могу вас в лужу посадить фактами а вы меня нет)
И вы получается работаете уборщицей и не можете выкрасть время чтобы прочитать больше 3 источников? Цитата:
Друг мой
Я вас плавно подвожу к вашей луже
Вы же отрицаете что в буче это россияне всех поубивали
Тогда мне надо знать вы отрицаете то что Россия врала за неделю до войны что не нападет на Украину так? Вы подтверждаете это враньё?)
Цитата:
2-3 это меньшинство про сво а большинство это у вас каналы про еду и концерты ещё +5-6
Да я уверен по вашим речам тут что вы только максимум 8 информационных каналов можете осилить )Цитата:
Чаще всего я сажаю людей кто пытается со мной тут не умело спорить в лужу)
Гога:
Вот сколько раз уже повторять --- никогда не путайте народ и правительство ,власть .
Вот сколько раз уже повторять --- никогда не путайте народ и правительство ,власть .
Я и не путаю
Судя по поддержке сво в России
У вас народ и власть в едином порыве- фашисты
Цитата:
lavprof:
т.е. вы все свое свободное время, а также рабочее время акиматовского работника проводите за отслеживанием пары сотен телеграм-каналов и помимо этого еще ТВ/сайты и т.п.?)) Иначе получается что вы тоже не владеете информацией.
т.е. вы все свое свободное время, а также рабочее время акиматовского работника проводите за отслеживанием пары сотен телеграм-каналов и помимо этого еще ТВ/сайты и т.п.?)) Иначе получается что вы тоже не владеете информацией.
Почти все свободное время и часть рабочего времени если позволяет ситуация провожу по прослушиванию, прочитыванию,просматриванию инфы о войне
Поэтому я могу вас в лужу посадить фактами а вы меня нет)
И вы получается работаете уборщицей и не можете выкрасть время чтобы прочитать больше 3 источников? Цитата:
lavprof:
т.е. примера нет где я "яро отрицаю факты"?? Ложь однако получается с вашей стороны. Вы же мнение свое строили на уже произошедших фактах, а не на том, какой ответ я дам сейчас.
т.е. примера нет где я "яро отрицаю факты"?? Ложь однако получается с вашей стороны. Вы же мнение свое строили на уже произошедших фактах, а не на том, какой ответ я дам сейчас.
Друг мой
Я вас плавно подвожу к вашей луже
Вы же отрицаете что в буче это россияне всех поубивали
Тогда мне надо знать вы отрицаете то что Россия врала за неделю до войны что не нападет на Украину так? Вы подтверждаете это враньё?)
Цитата:
lavprof:
откуда вы это берете? Как 404 сам придумал, сам поверил?) (если 2-3 это большинство, то всего 4 канала получается?
откуда вы это берете? Как 404 сам придумал, сам поверил?) (если 2-3 это большинство, то всего 4 канала получается?
2-3 это меньшинство про сво а большинство это у вас каналы про еду и концерты ещё +5-6
Да я уверен по вашим речам тут что вы только максимум 8 информационных каналов можете осилить )Цитата:
lavprof:
Вы слишком уверены в том, что знаете как оно на самом деле, ну либо пытаетесь это показать) бывает попадаете, однако ж мимо чаще))
Вы слишком уверены в том, что знаете как оно на самом деле, ну либо пытаетесь это показать) бывает попадаете, однако ж мимо чаще))
Чаще всего я сажаю людей кто пытается со мной тут не умело спорить в лужу)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12937
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.09.22 - 14:43
Цитата:
А потом Россия решила сама в себе что Украина разделилась и напала на нее дойдя до Киева?
А за неделю до этого врала что не нападет?
Цитата:
Тогда вопрос
Где Россия была 8 лет?
Почему смотрела на это 8 лет и не вмешивались? Когда там узких людей убивали?))
maxsaf:
За неделю до начала Украина была единой страной, включая ЛНР и ДНР,
За неделю до начала Украина была единой страной, включая ЛНР и ДНР,
А потом Россия решила сама в себе что Украина разделилась и напала на нее дойдя до Киева?
А за неделю до этого врала что не нападет?
Цитата:
maxsaf:
Поэтому сейчас, опять же по мнению России, ЛНР и ДНР ведут освободительную войну за свои территории, а Россия лишь помогает им официально
Поэтому сейчас, опять же по мнению России, ЛНР и ДНР ведут освободительную войну за свои территории, а Россия лишь помогает им официально
Тогда вопрос
Где Россия была 8 лет?
Почему смотрела на это 8 лет и не вмешивались? Когда там узких людей убивали?))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12937
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.09.22 - 14:52
Цитата:
Ну на ТВ российском уже открыто говорят что они оказаться воюют с Украиной
Это пока власть кочевражится признаться
Цитата:
А получается и Россия просто помогает людьми и техникой ДНР и ЛНР?)
Сколько дивизий США уже отправило на эту не войну? Цитата:
А ну отличная логика
Германия напала на СССР
Но вместе с Германией напали и союзные силы типо венгров и румын
Но войной это считать нельзя
Это операция по отторжению территорий
А СССР чето там орет про великую отечественную)))
Как там в старой российской поговорке?
Когда врач выводит глистов из организма пациента это для него операция допустим Барбаросса а для глистов это война за сохранение жизни так?
maxsaf:
Видимо поэтому Украина и Россия не находятся в состоянии войны официально, насколько я знаю.
Видимо поэтому Украина и Россия не находятся в состоянии войны официально, насколько я знаю.
Ну на ТВ российском уже открыто говорят что они оказаться воюют с Украиной
Это пока власть кочевражится признаться
Цитата:
maxsaf:
. Так же как и США и Европа не находятся в состоянии войны ни с Россией, ни с ЛНР/ДНР, но при этом усиленно помогают и оружием и людьми Украине
. Так же как и США и Европа не находятся в состоянии войны ни с Россией, ни с ЛНР/ДНР, но при этом усиленно помогают и оружием и людьми Украине
А получается и Россия просто помогает людьми и техникой ДНР и ЛНР?)
Сколько дивизий США уже отправило на эту не войну? Цитата:
maxsaf:
Сейчас не то время, когда можно было сказать что одни напали на других. Уж слишком много третьих.
Сейчас не то время, когда можно было сказать что одни напали на других. Уж слишком много третьих.
А ну отличная логика
Германия напала на СССР
Но вместе с Германией напали и союзные силы типо венгров и румын
Но войной это считать нельзя
Это операция по отторжению территорий
А СССР чето там орет про великую отечественную)))
Как там в старой российской поговорке?
Когда врач выводит глистов из организма пациента это для него операция допустим Барбаросса а для глистов это война за сохранение жизни так?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12937
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.09.22 - 14:56
Цитата:
Скажите вот вы работаете уборщицей
Вы действительно верите про вызов диктату США?
Или вы просто успокаиваете себя тем что не может страна претенндующая на роль сверхдержавы проигрывать своей бывшей колонии которой просто дали оружие чуть по лучше?ведь там явно 15 дивизий НАТО уже воюют против России?))
lavprof:
сейчас кровь льется за то, как весь мир жить будет дальше, будет ли диктовать всем свои условия кто-то один, или же все-таки этого не будет.
сейчас кровь льется за то, как весь мир жить будет дальше, будет ли диктовать всем свои условия кто-то один, или же все-таки этого не будет.
Скажите вот вы работаете уборщицей
Вы действительно верите про вызов диктату США?
Или вы просто успокаиваете себя тем что не может страна претенндующая на роль сверхдержавы проигрывать своей бывшей колонии которой просто дали оружие чуть по лучше?ведь там явно 15 дивизий НАТО уже воюют против России?))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12937
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.09.22 - 15:02
Странная ситуация
Почему-то некоторые диктаторы банановых республик но с большим запасом нефти одурев от халявных бабок в определенный момент решали что они супер дупер сильные державы и пытались бросить вызов дряхлеющей (по их мнению) разваливающейся Америке
И Каддафи,и Хусейн и сын саудовского миллиардера Бен Ладен и вот сейчас Путин
Нет бросить вызов безработице в своих странах
Бросить вызов стагнации экономики
Бросить вызов бедности
Нет им именно перед США надо понтанутся
В итоге США двигая мизинцем и потратив чучуть денег
Одного забивает арматурами и возит привязанным к джипу по пустыне
Другого демонстративно вешает как собаку
Третьего выкрадывает спящего из дома и потом бросает в океан
Что с четвертым интересно будет?
Страшно представить
Почему-то некоторые диктаторы банановых республик но с большим запасом нефти одурев от халявных бабок в определенный момент решали что они супер дупер сильные державы и пытались бросить вызов дряхлеющей (по их мнению) разваливающейся Америке
И Каддафи,и Хусейн и сын саудовского миллиардера Бен Ладен и вот сейчас Путин
Нет бросить вызов безработице в своих странах
Бросить вызов стагнации экономики
Бросить вызов бедности
Нет им именно перед США надо понтанутся
В итоге США двигая мизинцем и потратив чучуть денег
Одного забивает арматурами и возит привязанным к джипу по пустыне
Другого демонстративно вешает как собаку
Третьего выкрадывает спящего из дома и потом бросает в океан
Что с четвертым интересно будет?
Страшно представить
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.09.22 - 15:10
пятница,конец рабочего дня.
пора уже готовиться к выходным.
но некоторых прям вразнос несет.
план не выполнен что-ли.
пора уже готовиться к выходным.
но некоторых прям вразнос несет.
план не выполнен что-ли.
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