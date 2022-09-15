Отправлено: - 14:41

Гога:

Вот сколько раз уже повторять --- никогда не путайте народ и правительство ,власть .

lavprof:

т.е. вы все свое свободное время, а также рабочее время акиматовского работника проводите за отслеживанием пары сотен телеграм-каналов и помимо этого еще ТВ/сайты и т.п.?)) Иначе получается что вы тоже не владеете информацией.

lavprof:

т.е. примера нет где я "яро отрицаю факты"?? Ложь однако получается с вашей стороны. Вы же мнение свое строили на уже произошедших фактах, а не на том, какой ответ я дам сейчас.

lavprof:

откуда вы это берете? Как 404 сам придумал, сам поверил?) (если 2-3 это большинство, то всего 4 канала получается?

lavprof:

Вы слишком уверены в том, что знаете как оно на самом деле, ну либо пытаетесь это показать) бывает попадаете, однако ж мимо чаще))

Цитата:Я и не путаюСудя по поддержке сво в РоссииУ вас народ и власть в едином порыве- фашистыЦитата:Почти все свободное время и часть рабочего времени если позволяет ситуация провожу по прослушиванию, прочитыванию,просматриванию инфы о войнеПоэтому я могу вас в лужу посадить фактами а вы меня нет)И вы получается работаете уборщицей и не можете выкрасть время чтобы прочитать больше 3 источников? Цитата:Друг мойЯ вас плавно подвожу к вашей лужеВы же отрицаете что в буче это россияне всех поубивалиТогда мне надо знать вы отрицаете то что Россия врала за неделю до войны что не нападет на Украину так? Вы подтверждаете это враньё?)Цитата:2-3 это меньшинство про сво а большинство это у вас каналы про еду и концерты ещё +5-6Да я уверен по вашим речам тут что вы только максимум 8 информационных каналов можете осилить )Цитата:Чаще всего я сажаю людей кто пытается со мной тут не умело спорить в лужу)