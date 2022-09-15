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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 6655
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.09.22 - 23:02
Цитата:
----Вот сколько раз уже повторять --- никогда не путайте народ и правительство ,власть . Не только России , но и всех стран . Они живут отдельно друг от друга , но , к сожалению , народ зависит от власти .
abaika95:
У граждан России вообще есть гордость?
У граждан России вообще есть гордость?
----Вот сколько раз уже повторять --- никогда не путайте народ и правительство ,власть . Не только России , но и всех стран . Они живут отдельно друг от друга , но , к сожалению , народ зависит от власти .
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.09.22 - 01:06
Цитата:
т.е. вы все свое свободное время, а также рабочее время акиматовского работника проводите за отслеживанием пары сотен телеграм-каналов и помимо этого еще ТВ/сайты и т.п.?)) Иначе получается что вы тоже не владеете информацией.
Цитата:
т.е. примера нет где я "яро отрицаю факты"?? Ложь однако получается с вашей стороны. Вы же мнение свое строили на уже произошедших фактах, а не на том, какой ответ я дам сейчас.
Цитата:
откуда вы это берете? Как 404 сам придумал, сам поверил?) (если 2-3 это большинство, то всего 4 канала получается?)
Цитата:
это не подкол, он коверкает мой никнейм (причем латиница как бы должна была стать ему ближе кириллицы, но ему почему-то не нравится), я коверкаю его, никакого сарказма - равнозначный ответ.
Вы слишком уверены в том, что знаете как оно на самом деле, ну либо пытаетесь это показать) бывает попадаете, однако ж мимо чаще))
abaika95:
Нет как раз таки обязательно
Нет как раз таки обязательно
т.е. вы все свое свободное время, а также рабочее время акиматовского работника проводите за отслеживанием пары сотен телеграм-каналов и помимо этого еще ТВ/сайты и т.п.?)) Иначе получается что вы тоже не владеете информацией.
Цитата:
abaika95:
Я хочу чтобы вы сейчас подтвердили
Я хочу чтобы вы сейчас подтвердили
т.е. примера нет где я "яро отрицаю факты"?? Ложь однако получается с вашей стороны. Вы же мнение свое строили на уже произошедших фактах, а не на том, какой ответ я дам сейчас.
Цитата:
abaika95:
Тоесть ваше мнение построено на 2-3 источниках
Тоесть ваше мнение построено на 2-3 источниках
откуда вы это берете? Как 404 сам придумал, сам поверил?) (если 2-3 это большинство, то всего 4 канала получается?)
Цитата:
abaika95:
А несмешный подкол повторяемый несколько раз укрепляет их в вере что они сарказмичны)
А несмешный подкол повторяемый несколько раз укрепляет их в вере что они сарказмичны)
это не подкол, он коверкает мой никнейм (причем латиница как бы должна была стать ему ближе кириллицы, но ему почему-то не нравится), я коверкаю его, никакого сарказма - равнозначный ответ.
Вы слишком уверены в том, что знаете как оно на самом деле, ну либо пытаетесь это показать) бывает попадаете, однако ж мимо чаще))
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.09.22 - 01:57
Цитата:
Подождем. Запасы попкорна неиссякаемые))
abaika95:
Нет Каких-нибудь октябрьских или июльских)
Нет Каких-нибудь октябрьских или июльских)
Подождем. Запасы попкорна неиссякаемые))
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.09.22 - 02:23
Цитата:
За неделю до начала Украина была единой страной, включая ЛНР и ДНР, по всеобщему мнению, в том числе и России. После признания ЛНР и ДНР независимыми государствами, Украина автоматически уменьшилась в размерах, по мнению России, ровно на эти две области, причем в прежних границах. Поэтому сейчас, опять же по мнению России, ЛНР и ДНР ведут освободительную войну за свои территории, а Россия лишь помогает им официально. Видимо поэтому Украина и Россия не находятся в состоянии войны официально, насколько я знаю. Так же как и США и Европа не находятся в состоянии войны ни с Россией, ни с ЛНР/ДНР, но при этом усиленно помогают и оружием и людьми Украине. Сейчас не то время, когда можно было сказать что одни напали на других. Уж слишком много третьих.
abaika95:
Например Россия врала за неделю до войны что не будет нападать на Украину?
Например Россия врала за неделю до войны что не будет нападать на Украину?
За неделю до начала Украина была единой страной, включая ЛНР и ДНР, по всеобщему мнению, в том числе и России. После признания ЛНР и ДНР независимыми государствами, Украина автоматически уменьшилась в размерах, по мнению России, ровно на эти две области, причем в прежних границах. Поэтому сейчас, опять же по мнению России, ЛНР и ДНР ведут освободительную войну за свои территории, а Россия лишь помогает им официально. Видимо поэтому Украина и Россия не находятся в состоянии войны официально, насколько я знаю. Так же как и США и Европа не находятся в состоянии войны ни с Россией, ни с ЛНР/ДНР, но при этом усиленно помогают и оружием и людьми Украине. Сейчас не то время, когда можно было сказать что одни напали на других. Уж слишком много третьих.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 17506
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.09.22 - 10:18
для информации.
появилась кнопка в приложении на согласие
по получению 10%.
в к- банке. в остальных не знаю.
кто в теме тот поймет.
появилась кнопка в приложении на согласие
по получению 10%.
в к- банке. в остальных не знаю.
кто в теме тот поймет.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 17506
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.09.22 - 10:25
последние выборы губернаторов в России
неделю назад,
показали , что процент доверия президенту и власти еще
больше вырос.
уже 85-89 процентов населения проголосовало "за".
говорит о многом
неделю назад,
показали , что процент доверия президенту и власти еще
больше вырос.
уже 85-89 процентов населения проголосовало "за".
говорит о многом
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 468
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.09.22 - 12:59
Теперь я вижу , что Вы не смотрите российские пропагандистские каналы, там уже говорят, что Херсон и Запорожье , это истинно русские земли, было бы приятно присоединить и Николаев, Одессу их же основала Екатерина 2,а ничего . что Херсон основали греки, да и до них наверное были люди ещё
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 468
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.09.22 - 13:22
И на последнее перед работой,задело одно замечание в другой ветке, люди за наше будущее кровь проливают, за чьё , за моё, я их не просил, и не считаю, что кровь льется за моё будущее, я считаю. это моё личное мнение, сейчас кровь льётся не за абстрактное будущее, а за амбиции одного человека, уж простите. И очень правильно сказал Гога, не надо путать народ и власть имущих, уж простите не дословно
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.09.22 - 13:52
Цитата:
сейчас кровь льется за то, как весь мир жить будет дальше, будет ли диктовать всем свои условия кто-то один, или же все-таки этого не будет.
saba:
сейчас кровь льётся не за абстрактное будущее, а за амбиции одного человека
сейчас кровь льётся не за абстрактное будущее, а за амбиции одного человека
сейчас кровь льется за то, как весь мир жить будет дальше, будет ли диктовать всем свои условия кто-то один, или же все-таки этого не будет.
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