Отправлено: - 01:06

abaika95:

Нет как раз таки обязательно

abaika95:

Я хочу чтобы вы сейчас подтвердили

abaika95:

Тоесть ваше мнение построено на 2-3 источниках

abaika95:

А несмешный подкол повторяемый несколько раз укрепляет их в вере что они сарказмичны)

Цитата:т.е. вы все свое свободное время, а также рабочее время акиматовского работника проводите за отслеживанием пары сотен телеграм-каналов и помимо этого еще ТВ/сайты и т.п.?)) Иначе получается что вы тоже не владеете информацией.Цитата:т.е. примера нет где я "яро отрицаю факты"?? Ложь однако получается с вашей стороны. Вы же мнение свое строили на уже произошедших фактах, а не на том, какой ответ я дам сейчас.Цитата:откуда вы это берете? Как 404 сам придумал, сам поверил?) (если 2-3 это большинство, то всего 4 канала получается?Цитата:это не подкол, он коверкает мой никнейм (причем латиница как бы должна была стать ему ближе кириллицы, но ему почему-то не нравится), я коверкаю его, никакого сарказма - равнозначный ответ.Вы слишком уверены в том, что знаете как оно на самом деле, ну либо пытаетесь это показать) бывает попадаете, однако ж мимо чаще))