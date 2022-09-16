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≡ Когда официально переименуют столицу Казахстана
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45093
Когда официально переименуют столицу Казахстана
Отправлено: 16.09.22 - 12:19
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Когда столица Казахстана будет официально переименована, ответил министр юстиции Канат Мусин. На вопрос о сроках министр ответил, что решение принимает Глава государства.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2893
Re: Когда официально переименуют столицу Казахстана
Отправлено: 16.09.22 - 12:19
#1
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Позорище задолизов на весь мир! :-o
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8761
Re: Когда официально переименуют столицу Казахстана
Отправлено: 16.09.22 - 12:42
#2
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Цитата:
Козлов я:
Позорище задолизов на весь мир!

и эти люди руководят страной...
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