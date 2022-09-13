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≡ Декоммунизация по-рудненски
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45092
Декоммунизация по-рудненски
Отправлено: 13.09.22 - 21:26
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С подачи городского депутата Кымбат Бирмановой на имя Акима в связи с устаревшим идеологически прошлым и несоответствие общепринятым нынешним понятиям предложено переименовать многие улицы в Рудном на новые имена. Только вот чем не угодили улицы Мира или Восточная как-то отказывается разум понимать.


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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17506
Декоммунизация по-рудненски
Отправлено: 16.09.22 - 11:26
#45
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Цитата:
Kairat stayer:
За латиницу


проехали, это уже в прошлом.
зря буковки учил.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3212
Декоммунизация по-рудненски
Отправлено: 16.09.22 - 11:46
#46
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Цитата:
Kairat stayer:
Наши братья татары и башкиры тоже строили города, в том числе и Кустанай, где в Костанае улица имени Салавата Юлаева и других представителей?


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v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
454
Re: Декоммунизация по-рудненски
Отправлено: 16.09.22 - 11:57
#47
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Я к тому,что необдуманное жангырушничанье обнуляет прошлое,историю, и показывает то,как сильно мы отрываемся от своего прошлого.

Событие А: люди проливают кровь за нас с вами, за наше настоящее и будущее, за хлеб в магазине,и даже за то, что Абайка все это ни во что не ставит;

Событие Б: люди хотят увековечить фамилию своего родственника, оплатив переименование улицы, установку памятника и т.д.

Получается при наличии средств, память можно стереть, и фразы типа "Я помню, я горжусь" - сделать просто надписью на заднем стекле . Фарс.
Событие А стало невесомым,его может перевесить событие Б,В,Г и многие другие...

Модернизация в данном случае- не модернизация,а просто попытка откреститься от прошлого
И переименования это только доказывают
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12931
Декоммунизация по-рудненски
Отправлено: 16.09.22 - 12:08
#48
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Цитата:
alex_60: навеяло. от чего кстати СССР и развалился. универсальная фраза. например. дело было вечером ,делать было нечего, от чего кстати СССР и развалился. делу время ,потехе час,от
Ну вот видишь какой СССР был липовой страной что от таких мелких проблем взял и развалился))
Цитата:
vofkakst:
Я к тому,что необдуманное жангырушничанье обнуляет прошлое,историю, и показывает то,как сильно мы отрываемся от своего прошлого.

Вроде как вся статья рухани была о истории и о том что надо знать историю предков)
А её взяли и отменили)
Цитата:
vofkakst:
Событие А: люди проливают кровь за нас с вами, за наше настоящее и будущее, за хлеб в магазине,и даже за то, что Абайка все это ни во что не ставит;

Ты предков своих знаешь и чтишь которые с неандертальцами воевали за место под солнцем? А ведь они воевали за нас с вами)
Цитата:
vofkakst:
Событие Б: люди хотят увековечить фамилию своего родственника, оплатив переименование улицы, установку памятника и т.д.

Это бардак это согласен
До сих пор понять не могу к чему у нас улица мгбшного генерала арыстанбекова из Алматы? Ниче скоро переименуем)
Цитата:
vofkakst:
Получается при наличии средств, память можно стереть, и фразы типа "Я помню, я горжусь" - сделать просто надписью на заднем стекле

Как ни странно но это действительно просто надпись на заднем стекле как и текст песни
Я узкий и мне повезло,я узкий всем широким назло
Спасибо деду.... за узкий мой таз
Можем сейчас мы всех узких собрать! И спрятать за кустик!
А ск в России уже возбудилось из за этой песни))
Цитата:
vofkakst:
Модернизация в данном случае- не модернизация,а просто попытка откреститься от прошлого И переименования это только доказывают

Ещё раз надеюсь последний)
Большевикам можно было историю переписывать а сейчас нельзя стало?)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12931
Декоммунизация по-рудненски
Отправлено: 16.09.22 - 12:10
#49
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Цитата:
alex_60:
проехали, это уже в прошлом. зря буковки учил.

Ниче ещё пригодится)
Вишь как события быстрым темпом после пандемии померли)
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