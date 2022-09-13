С подачи городского депутата Кымбат Бирмановой на имя Акима в связи с устаревшим идеологически прошлым и несоответствие общепринятым нынешним понятиям предложено переименовать многие улицы в Рудном на новые имена. Только вот чем не угодили улицы Мира или Восточная как-то отказывается разум понимать.
Я к тому,что необдуманное жангырушничанье обнуляет прошлое,историю, и показывает то,как сильно мы отрываемся от своего прошлого.
Событие А: люди проливают кровь за нас с вами, за наше настоящее и будущее, за хлеб в магазине,и даже за то, что Абайка все это ни во что не ставит;
Событие Б: люди хотят увековечить фамилию своего родственника, оплатив переименование улицы, установку памятника и т.д.
Получается при наличии средств, память можно стереть, и фразы типа "Я помню, я горжусь" - сделать просто надписью на заднем стекле . Фарс. Событие А стало невесомым,его может перевесить событие Б,В,Г и многие другие...
Модернизация в данном случае- не модернизация,а просто попытка откреститься от прошлого И переименования это только доказывают
alex_60: навеяло. от чего кстати СССР и развалился. универсальная фраза. например. дело было вечером ,делать было нечего, от чего кстати СССР и развалился. делу время ,потехе час,от
Ну вот видишь какой СССР был липовой страной что от таких мелких проблем взял и развалился)) Цитата:
vofkakst: Я к тому,что необдуманное жангырушничанье обнуляет прошлое,историю, и показывает то,как сильно мы отрываемся от своего прошлого.
Вроде как вся статья рухани была о истории и о том что надо знать историю предков) А её взяли и отменили) Цитата:
vofkakst: Событие А: люди проливают кровь за нас с вами, за наше настоящее и будущее, за хлеб в магазине,и даже за то, что Абайка все это ни во что не ставит;
Ты предков своих знаешь и чтишь которые с неандертальцами воевали за место под солнцем? А ведь они воевали за нас с вами) Цитата:
vofkakst: Событие Б: люди хотят увековечить фамилию своего родственника, оплатив переименование улицы, установку памятника и т.д.
Это бардак это согласен До сих пор понять не могу к чему у нас улица мгбшного генерала арыстанбекова из Алматы? Ниче скоро переименуем) Цитата:
vofkakst: Получается при наличии средств, память можно стереть, и фразы типа "Я помню, я горжусь" - сделать просто надписью на заднем стекле
Как ни странно но это действительно просто надпись на заднем стекле как и текст песни Я узкий и мне повезло,я узкий всем широким назло Спасибо деду.... за узкий мой таз Можем сейчас мы всех узких собрать! И спрятать за кустик! А ск в России уже возбудилось из за этой песни)) Цитата:
vofkakst: Модернизация в данном случае- не модернизация,а просто попытка откреститься от прошлого И переименования это только доказывают
Ещё раз надеюсь последний) Большевикам можно было историю переписывать а сейчас нельзя стало?)
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