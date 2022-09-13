Отправлено: - 12:08

alex_60: навеяло. от чего кстати СССР и развалился. универсальная фраза. например. дело было вечером ,делать было нечего, от чего кстати СССР и развалился. делу время ,потехе час,от

vofkakst:

Я к тому,что необдуманное жангырушничанье обнуляет прошлое,историю, и показывает то,как сильно мы отрываемся от своего прошлого.

vofkakst:

Событие А: люди проливают кровь за нас с вами, за наше настоящее и будущее, за хлеб в магазине,и даже за то, что Абайка все это ни во что не ставит;

vofkakst:

Событие Б: люди хотят увековечить фамилию своего родственника, оплатив переименование улицы, установку памятника и т.д.

vofkakst:

Получается при наличии средств, память можно стереть, и фразы типа "Я помню, я горжусь" - сделать просто надписью на заднем стекле

vofkakst:

Модернизация в данном случае- не модернизация,а просто попытка откреститься от прошлого И переименования это только доказывают

Цитата:Ну вот видишь какой СССР был липовой страной что от таких мелких проблем взял и развалился))Цитата:Вроде как вся статья рухани была о истории и о том что надо знать историю предков)А её взяли и отменили)Цитата:Ты предков своих знаешь и чтишь которые с неандертальцами воевали за место под солнцем? А ведь они воевали за нас с вами)Цитата:Это бардак это согласенДо сих пор понять не могу к чему у нас улица мгбшного генерала арыстанбекова из Алматы? Ниче скоро переименуем)Цитата:Как ни странно но это действительно просто надпись на заднем стекле как и текст песниЯ узкий и мне повезло,я узкий всем широким назлоСпасибо деду.... за узкий мой тазМожем сейчас мы всех узких собрать! И спрятать за кустик!А ск в России уже возбудилось из за этой песни))Цитата:Ещё раз надеюсь последний)Большевикам можно было историю переписывать а сейчас нельзя стало?)