С подачи городского депутата Кымбат Бирмановой на имя Акима в связи с устаревшим идеологически прошлым и несоответствие общепринятым нынешним понятиям предложено переименовать многие улицы в Рудном на новые имена. Только вот чем не угодили улицы Мира или Восточная как-то отказывается разум понимать.
Странный вопрос Это как спросить а чем тебе не угодил древний Рим или Франция эпохи Наполеона?)) Да ничем это пройденный этап Я люблю советские книги,фильмы,архитектуру вот что действительно хорошего осталось от страны и это все должно изучаться Но зачем мне любить советскую политику и идеологию? Зачем мне улицы 40 лет сентября и 27 лет целины? Почему никто не орет что в Костанае нет улиц названных ещё при империи хотя город был основан именно тогда? И почему большевики переименовали улицы которые не строили? Потомучто все понимают что такие вопросы не уместны,империи 100 лет как нет и людей кто жил при империи нет Но книги остались,книги мы читаем Так и с советским наследием должно быть темболее когда агрессивные соседи используют общую историю как акт своей захватнической политики Цитата:
Tenkisch: Ты небось с советским образованием тут такой умный!?
Я такой умный с постсоветским образованием Поэтому кстати я не поддерживаю бомбежки мирных городов в 4 утра и не поддерживаю захваты чужих территорий как делают это люди с советским образованием) Цитата:
Tenkisch: С нынешнем сидел бы молча, даже и не знал что есть такой сайт. То же мне политик диванный...И чем вас таких недозрелых а иногда проплоченных больше, тем хуже живёт наш народ, вас что наняли разделить народ на два лагеря?
Сразу видно человек с советским,миролюбивым образованием зашёл в чат)))
Предлагаю поставить жирную точку. Сколько бы тут не спорили, за или против . Вам Абайка 100 аргументов будет приводит. И потому я за него последний аргумент скажу : Нравится вам или нет нам по барабану, Премите все как есть и живете спокойно на наших условиях, а кому не нравится. Чемодан, вокзал. Россия.. П.С московский регион вам не советую. Там русских уже не встретите на улице.
Vit: Сколько бы тут не спорили, за или против . Вам Абайка 100 аргументов будет приводит
Да у меня вроде как аргумент один всегда) Если большивикам можно было почему остальным нельзя?)
Цитата:
Vit: Вам Абайка 100 аргументов будет приводит. И потому я за него последний аргумент скажу : Нравится вам или нет нам по барабану,
Нравится не нравится терпи моя красавица это ближе как раз таки к московским) Цитата:
Vit: Премите все как есть и живете спокойно на наших условиях, а кому не нравится. Чемодан, вокзал. Россия..
Хм В России ещё говорят что в чужой монастырь со своим уставом не лезут и пытаются постоянно выгнать верующих татар (коренной народ России) из самой же России принимая их за мигрантов средней Азии,но это ладно на это мы глаза закроем) это ИХ НРАВЫ Вообще я лично никого не держу)хотите уезжайте,если для вас триггером стало переименование улицы 40 лет октября в улицу академика Шаяхметова то вы наверно очень идейный человек,бывший член КПСС и страдаете по СССР и выходили на митинги когда СССР разваливался и да вам сейчас очень плохо поэтому Если нет то наверно вы тогда имперский шовинист? И вас бесит что убирают названия связанные с советской империей где доминантном и стержнем из за численности был русский народ и русский язык а теперь его позиции на постсоветском пространстве ослабили от чего Россия целую войну начала и все от нее ещё дальше шарохнулись? И это нет?? Тогда кто же вы кто против? Сейчас узнаем.....
Цитата:
Vit: московский регион вам не советую. Там русских уже не встретите на улице.
А что численность русских в регионе это показательный признак для переезда? Это не Национализм? Шовинизм? Социал-дарвинизм? Не не это все в Украине мы то самые дружелюбные))))) Вот и точка по сути
большивикам можно было почему остальным нельзя?) Лично я большевикам прощаю любой грех только по одной причине, у них на первом месте был пролетариат, за их интерес можно потерпеть что угодно, даже лагеря и ссылки. А нынче что? Не буду с утра возбуждаться....
После того, как эти "народные избранники" переименовали улицу Павших Борцов в улицу имени (неизвестного лично для меня) академика, я не могу расценивать наши власти серьёзно. Так мы "чтим историю", имеем "особое отношение к родной земле", как гласят баннеры с президентом перед выборами или после послания народу...
Почему бы не присвоить имя,например, 123-й Солнечной или 18-му проезду Герцена? Не, только в центре, чтоб резонансно прям))
vofkakst: а ваше сознание так и остаётся модернизированным. Это грустно
Вы что-то имеете против модернизации? Ваш Ленин и его павшие борцы боролись за модерн против консерватизма а вы сейчас их идею заКОНСЕРВАТИРОВАЛИ повторяя ошибку позднесовестких идеологов от чего кстати СССР и развалился)))
навеяло. от чего кстати СССР и развалился. универсальная фраза. например. дело было вечером ,делать было нечего, от чего кстати СССР и развалился. делу время ,потехе час,от чего кстати СССР и развалился. Пчела, вонзив стальное жало, не знает, что она пропала,от чего кстати СССР и развалился.
Vit: Предлагаю поставить жирную точку. Сколько бы тут не спорили, за или против. Вам Абайка 100 аргументов будет приводит. И потому я за него последний аргумент скажу: Нравится вам или нет нам по барабану, Премите все как есть и живете спокойно на наших условиях, а кому не нравится. Чемодан, вокзал. Россия..
П.С московский регион вам не советую. Там русских уже не встретите на улице.
Виталий, тут не соглашусь, при чем тут нравится или не нравится, ладно у тебя награды имеются от главреда, но иногда надо же в суть вникать. В прошлом году за Костанай отмечал, что до настоящего времени 95% улиц имеют русскоязычные названия, в г.Рудном так-же. Цитирую отрывок:
Кайрат стайер: За латиницу Сергей Викторович Лавров Министр иностранных дел Российской Федерации говорил ранее, что это внутренние дела РК, обсуждали ранее. За названия улиц, для примера возьмём Костанай, тоже ранее отмечал, что 95% улиц имеют русскоязычные названия и это не шутка. Строили всем миром, сейчас говорят Абай великий, да великий, почему раньше во время СССР не было улицы Абая. Наши братья татары и башкиры тоже строили города, в том числе и Кустанай, где в Костанае улица имени Салавата Юлаева и других представителей?
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