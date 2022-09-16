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≡ Полиция Алматы прекратила дело, начатое из-за сатирического паблика Темирлана Енсебека
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45092
Полиция Алматы прекратила дело, начатое из-за сатирического паблика Темирлана Енсебека
Отправлено: 16.09.22 - 10:41
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Полиция Алматы прекратила уголовное дело по статье «Распространение заведомо ложной информации», начатое после появления постов на сатирическом паблике Qaznews24 в 2021 году.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12931
Re: Полиция Алматы прекратила дело, начатое из-за сатирического...
Отправлено: 16.09.22 - 10:41
#1
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Цитата:
Полиция Алматы прекратила дело, начатое из-за сатирического паблика Темирлана Енсебека


Значит админ паблика начал сотрудничать со следствием точнее со спецслужбами и обслуживает теперь их интересы)

Просто так дело бы не развалили
Цитата:
содержалось указание о том, что информация носит сатирический характер, «все совпадения с людьми и событиями случайны».

Точно такой же паблик есть в России
ИА панорама называется
И новости по стилю там почти такие же публикуются
И давно уже известно что данный паблик ведет один из отделов "Ольгино" для управляемой дезинформации
Потомучто у нас люди читают одним местом
И в первую очередь обращают внимание на заголовки а потом уже на приписки в тексте что данная новость сатира отсюда и разные проблемы потом
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