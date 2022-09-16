Re: Увеличить плату за воду втрое предложили в управлении...

Отправлено: - 08:14

Правильно! надо ДОувеличить тариф до такого состояния, чтобы оставшийся народ в сёлах сам прибежал в города. А то еще какие то программы изобретают для специалистов в районы. Всем в город!

Сарказм конечно же...