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≡ Главу сгоревшего лесхоза арестовали в Аулиекольском районе
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45091
Главу сгоревшего лесхоза арестовали в Аулиекольском районе
Отправлено: 15.09.22 - 14:02
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Досудебное расследование в отношении руководства КГУ «Басаманское учреждение лесного хозяйства» по фактам злоупотреблений должностными полномочиями, повлекших тяжкие последствия 13 сентября начала прокуратурой Костанайской области.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17501
Re: Главу сгоревшего лесхоза арестовали в Аулиекольском районе
Отправлено: 15.09.22 - 14:02
#1
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теперь и посадят еще.
нашли виновника.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3320
Re: Главу сгоревшего лесхоза арестовали в Аулиекольском районе
Отправлено: 15.09.22 - 15:10
#2
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И правильно сделают: - СТО лет лес рос, а тут за ДЕВЯТЬ дней - коту под хвост.
Остальных, которые повыше, тоже надо зацепить с конфискацией, ведь горело не только у одного Жакашева, а по всей стране.
Расслабились все, во времена двоевластия: - к государственному имуществу, к государственным деньгам: - референдум по несущественным вопросам, можно проводить с МНОГОМИЛЛИАРДНЫМ размахом, а КАРДИНАЛЬНЫЙ вопрос о президенстве - келейно, в узком кругу покорных и молчаливых депутатиков и причём БЕСПЛАТНО.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
50
Re: Главу сгоревшего лесхоза арестовали в Аулиекольском районе
Отправлено: 15.09.22 - 15:32
#3
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Всё правильно за ошибки руководства должен кто то отвечать,только не сами чиновники.М.Т.Б.вообще никакая, сколько должно быть по регламенту пажарной техники и персонала для продотвращения таких катастроф.Кто то может сказать?Это всё замалчивается.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11431
Re: Главу сгоревшего лесхоза арестовали в Аулиекольском районе
Отправлено: 15.09.22 - 15:44
#4
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Ну незнаю . Я очень часто гонял в Астану. И в аманкарагайских посадках постояно видел пожарную машину. И полосы перепаханы. Скорей всего его крайним сделали . Пожар был очень маштабным и он один врятли справился бы, а городским властям было не до его звонков. Думаю звонки на верх были. Но кто будет разбиратся то
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Е
§ Елена Пикельная
(Журналисты)
Регистрация:
29.07.14
Сообщений:
556
Re: Главу сгоревшего лесхоза арестовали в Аулиекольском районе
Отправлено: 15.09.22 - 16:19
#5
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Цитата:
ACROS:
СТО лет лес рос

Сто лет? Мелко взяли. Это реликтовый бор!
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17501
Главу сгоревшего лесхоза арестовали в Аулиекольском районе
Отправлено: 15.09.22 - 16:32
#6
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нельзя сказать, что пожары – приобретение цивилизованного общества.
Это природное явление, которое существовало всегда.
Вот только раньше горело, действительно, если не меньше, то реже.
Дело в том, что в 80–90 % случаев причиной возгорания становится человеческая деятельность.
Причём это не обязательно должен быть незатушенный костёр.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17721
Главу сгоревшего лесхоза арестовали в Аулиекольском районе
Отправлено: 15.09.22 - 16:34
#7
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Эх..
Неужели этого уже нет..

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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17501
Главу сгоревшего лесхоза арестовали в Аулиекольском районе
Отправлено: 15.09.22 - 16:37
#8
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Что уж там было причиной пожаров в XII или даже XI веке – сказать сложно.
Однако о возгораниях говорится в древнерусских летописях.
про казахские не слышал.
Конечно, в них нет информации о количестве человек, занятых в тушении,
а также о погибших или пострадавших.
Но один факт упоминания говорит о том, что пожары представляли
особую важность для народа.
Изучив периодические издания XIX–XX века,
можно смело делать вывод о том, что лесные территории традиционно
в летний период были объяты огнём.
Вопрос масштаба.
Правда, зависел он тогда всецело от климатической ситуации и сил природы.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11431
Главу сгоревшего лесхоза арестовали в Аулиекольском районе
Отправлено: 15.09.22 - 17:04
#9
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В Казахстане мало лесов. И этот был искуственный. В городе деревьев тоже мало стало . Может и действительно чей то злой умысел?. Стереть все названия улиц, городов, леса сжечь. Или это мой мозг ,мое сознание начало модернизировать не в ту сторону? )) :lol:
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Е
§ Елена Пикельная
(Журналисты)
Регистрация:
29.07.14
Сообщений:
556
Re: Главу сгоревшего лесхоза арестовали в Аулиекольском районе
Отправлено: 15.09.22 - 17:19
#10
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Цитата:
Vit:
И этот был искуственный

Какой искусственный? Зачем писать о том, в чем не разбираетесь? Повторяю: этот бор РЕЛИКТОВЫЙ!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11431
Главу сгоревшего лесхоза арестовали в Аулиекольском районе
Отправлено: 15.09.22 - 17:29
#11
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Цитата:
Елена Пикельная:
Реликтовые там может две каряги. А лес просматривался хорошо с дорог и видно было полосы посадки. ))
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17501
Re: Главу сгоревшего лесхоза арестовали в Аулиекольском районе
Отправлено: 16.09.22 - 06:30
#12
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теперь уже ничего сделать нельзя.
ну базу пожарников обновить, увеличить.
но не думаю чтобы это спасло от эього и будущих пожаров.
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