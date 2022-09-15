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Буторин утверждает, что Зинченко схватил его, прижал к холодильнику и пытался задушить, причем у него в руках был нож. Тогда Буторин в целях обороны выхватил из рук Зинченко кухонный нож и стал бить им в сердце, живот, бедро...