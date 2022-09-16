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≡ Увеличить плату за воду втрое предложили в управлении энергетики и ЖКХ Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45091
Увеличить плату за воду втрое предложили в управлении энергетики и ЖКХ Костанайской области
Отправлено: 16.09.22 - 06:21
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Проект, направленный на повышении стоимости питьевой воды для жителей ряда сел региона, обсудили сегодня, 15 сентября, на очередном заседании члены областного общественного совета. В профильном ведомстве предложили повысить тариф в три раза.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17501
Re: Увеличить плату за воду втрое предложили в управлении...
Отправлено: 16.09.22 - 06:21
#1
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видать совсем плохо в государстве,
неподьемно водой обеспечить людей.
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§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17501
Увеличить плату за воду втрое предложили в управлении энергетики и ЖКХ Костанайской области
Отправлено: 16.09.22 - 06:22
#2
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читаешь, это волна пошла какая то.
электроэнергия, теперь вода.
а ведь выборы на носу.

[Исправлено: alex_60, 16.09.2022 - 06:31]
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§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17501
Re: Увеличить плату за воду втрое предложили в управлении...
Отправлено: 16.09.22 - 06:24
#3
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последний рааз когда первого избирали, помню он на все услуги на 15 воде процентов сбросил цены.
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