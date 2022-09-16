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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 440 из 440«1...438439440
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17715
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.09.22 - 00:32
#6586
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Цитата:
Эл-починно:
Что то по опоре или "подошве" не видно, что по

А от таких выстрелов и не увидишь..
Это же Опора!
Говорю там только авиабомбы и мощные надо, не менее тонны, и то, как с островом Змеинным будет, царапины..
Ты не веришь Героям России?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
721
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.09.22 - 00:36
#6587
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Цитата:
111:
Ты не веришь Героям России?

Им я верю, я не верю твоим источникам и тому, как ты это своевольно интерпретируешь. ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17715
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.09.22 - 00:36
#6588
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Под фото баржи, гневные комментарии Zет патриотов..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17715
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.09.22 - 00:37
#6589
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Цитата:
Эл-починно:
Им я верю, я не верю твоим источникам и тому, как ты это своевольно

Влада посмотрел, а источника Минобороны не увидел..
Ну ну..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17715
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.09.22 - 00:41
#6590
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Ладно..
Смех смехом, идем дальше..


Владелец частной военной компании "Лига" (ранее ЧВК Вагнера) Евгений Пригожин завербовал на войну против Украины маньяка-каннибала, который отбывал наказание в одной из тюрем в российском городе Саратов.
Об этом рассказала правозащитница и глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова.
Она также сообщила, что Пригожин завербовал из российских тюрем уже около 10 тысяч заключенных. Основатель "Вагнера" предлагает воевать против Украины преступникам, которые грабили, убивали и насиловали людей.
По словам Романовой, Пригожин завербовал даже маньяка, который занимался каннибализмом.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17715
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.09.22 - 00:42
#6591
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Еще что то..


"Берут все статьи, но отдают предпочтение, об этом Пригожин уже говорил, убийцам и тем, кто занимался разбоем и грабежом. Тоже хорошо берут тех, кто попал в тюрьму за нанесение тяжких телесных повреждений.
И вот сейчас стали брать уже людей, которые осуждены за изнасилование, но их в отдельный отряд. Мы знаем две истории из саратовских зон, из ужасных совершенно зон, там одна есть очень специальная.

Оттуда взяли маньяка, у которого, так сказать, в портфолио каннибализм. Он тоже поехал на войну", - сообщила она.
Романова также рассказала, что в некоторые колонии для вербовки заключенных приходят по несколько раз. Пригожин ищет "пушечное мясо" среди преступников и ему удалось собрать немало желающих воевать против Украины. Примечательно, что "Вагнер" вербует заключенных не по всей РФ, а только в некоторых ее регионах.
"Самая северная часть — Коми, Сыктывкар, самая южная — Адыгея, самая восточная —Татарстан, самая западная — Псковская и Смоленская области. Они почему-то не идут восточнее Татарстана", — утверждает правозащитница.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17715
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.09.22 - 00:44
#6592
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И через полгода эти несчастные люди, или счастливые бывшие зэки, став Героями России искупят свою вину, устроятся воспитателями в детсадах, учителями в школах..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17715
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.09.22 - 00:47
#6593
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По ее словам, многие заключенные соглашаются идти на войну не ради денег, а просто из-за того, что хотят выбраться из тюрьмы.

"Это родственники хотят денег, а заключенные хотят уйти из этой матрицы, выйти, поехать куда угодно, потому что любое место на земле лучше, чем русская тюрьма", - добавила она.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
721
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.09.22 - 00:48
#6594
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Цитата:
111:
И через полгода эти несчастные люди, или счастливые бывшие зэки

Не будь таким наивным, всё намного проще, одним выстрелом двух зайцем, тут даже больше. Объяснять не буду.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
953
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.09.22 - 00:48
#6595
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Марик, вот сайт для тебя, тебе понравится - топовые новости в твоем стиле))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17715
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.09.22 - 00:50
#6596
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Цитата:
lavprof:
топовые новости в твоем стиле))

Я не читаю чисто украинские.
Этого много как и с той, так и с другой стороны.
Все таки я немного ближе к сводкам, которые слушаю от русских пацанов..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17715
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.09.22 - 00:53
#6597
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Нравится слушать Валерия Соловья, за прекрасный русский язык.
Никто так уже не разговаривает..
Как смысл, тот немного вторичен.
Но вот шикарный русский и владение им, это достойно Уважения.
Правда его на днях сделали иноагентом..
Но он все равно не уезжает из России и говорит и показывает великую русскую речь..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17715
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.09.22 - 00:55
#6598
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Цитата:
Эл-починно:
Не будь таким наивным, всё намного проще, одним выстрелом двух зайцем

Да ладно то..
Из двухсот тысяч солдат российской армии убито 50 тысяч.
За полгода и еще 70 тысяч калек.
То есть три четверти зэков обязательно аыживут и придут на улицы городов и сел России..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17715
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.09.22 - 01:02
#6599
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И заключенные, не курят и не пьют в колонии практически, это здоровые люди.

В это же время один из заключенных сообщил корреспондентам, что к рекрутам предъявляют достаточно жесткие требования. Все добровольцы должны быть в возрасте от 23 до 50 лет, в хорошей физической форме, без зависимостей и хронических заболеваний. Если заключенный не соответствует требованиям ЧВК — его не допустят к службе, пишут СМИ.
Согласно данным издания, из семи колоний Ростовской области в добровольцы записались около трех тысяч человек, из них отказались или не прошли отбор более 420 человек.



Так что выживут практически все.
А они то это делать могут..
Это их главная цель, выжить любой ценой как когда то голодным и холодным в детстве, так и сейчас на войне..
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
953
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.09.22 - 01:08
#6600
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Цитата:
111:
Я не читаю чисто украинские.

:lol: :lol: :lol: спасибо, посмешил))
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