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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6654
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 15.09.22 - 23:02
#1981
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Цитата:
abaika95:
У граждан России вообще есть гордость?

----Вот сколько раз уже повторять --- никогда не путайте народ и правительство ,власть . Не только России , но и всех стран . Они живут отдельно друг от друга , но , к сожалению , народ зависит от власти .
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
953
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.09.22 - 01:06
#1982
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Цитата:
abaika95:
Нет как раз таки обязательно

т.е. вы все свое свободное время, а также рабочее время акиматовского работника проводите за отслеживанием пары сотен телеграм-каналов и помимо этого еще ТВ/сайты и т.п.?)) Иначе получается что вы тоже не владеете информацией.

Цитата:
abaika95:
Я хочу чтобы вы сейчас подтвердили

т.е. примера нет где я "яро отрицаю факты"?? Ложь однако получается с вашей стороны. Вы же мнение свое строили на уже произошедших фактах, а не на том, какой ответ я дам сейчас.

Цитата:
abaika95:
Тоесть ваше мнение построено на 2-3 источниках

откуда вы это берете? Как 404 сам придумал, сам поверил?) (если 2-3 это большинство, то всего 4 канала получается?:lol:)

Цитата:
abaika95:
А несмешный подкол повторяемый несколько раз укрепляет их в вере что они сарказмичны)

это не подкол, он коверкает мой никнейм (причем латиница как бы должна была стать ему ближе кириллицы, но ему почему-то не нравится), я коверкаю его, никакого сарказма - равнозначный ответ.
Вы слишком уверены в том, что знаете как оно на самом деле, ну либо пытаетесь это показать) бывает попадаете, однако ж мимо чаще))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17203
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 16.09.22 - 01:57
#1983
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Цитата:
abaika95:
Нет Каких-нибудь октябрьских или июльских)

Подождем. Запасы попкорна неиссякаемые))
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