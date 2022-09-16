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Что то по опоре или "подошве" не видно, что по

Цитата:А от таких выстрелов и не увидишь..Это же Опора!Говорю там только авиабомбы и мощные надо, не менее тонны, и то, как с островом Змеинным будет, царапины..Ты не веришь Героям России?