Владелец частной военной компании "Лига" (ранее ЧВК Вагнера) Евгений Пригожин завербовал на войну против Украины маньяка-каннибала, который отбывал наказание в одной из тюрем в российском городе Саратов. Об этом рассказала правозащитница и глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова. Она также сообщила, что Пригожин завербовал из российских тюрем уже около 10 тысяч заключенных. Основатель "Вагнера" предлагает воевать против Украины преступникам, которые грабили, убивали и насиловали людей. По словам Романовой, Пригожин завербовал даже маньяка, который занимался каннибализмом.
"Берут все статьи, но отдают предпочтение, об этом Пригожин уже говорил, убийцам и тем, кто занимался разбоем и грабежом. Тоже хорошо берут тех, кто попал в тюрьму за нанесение тяжких телесных повреждений. И вот сейчас стали брать уже людей, которые осуждены за изнасилование, но их в отдельный отряд. Мы знаем две истории из саратовских зон, из ужасных совершенно зон, там одна есть очень специальная.
Оттуда взяли маньяка, у которого, так сказать, в портфолио каннибализм. Он тоже поехал на войну", - сообщила она. Романова также рассказала, что в некоторые колонии для вербовки заключенных приходят по несколько раз. Пригожин ищет "пушечное мясо" среди преступников и ему удалось собрать немало желающих воевать против Украины. Примечательно, что "Вагнер" вербует заключенных не по всей РФ, а только в некоторых ее регионах. "Самая северная часть — Коми, Сыктывкар, самая южная — Адыгея, самая восточная —Татарстан, самая западная — Псковская и Смоленская области. Они почему-то не идут восточнее Татарстана", — утверждает правозащитница.
Нравится слушать Валерия Соловья, за прекрасный русский язык. Никто так уже не разговаривает.. Как смысл, тот немного вторичен. Но вот шикарный русский и владение им, это достойно Уважения. Правда его на днях сделали иноагентом.. Но он все равно не уезжает из России и говорит и показывает великую русскую речь..
И заключенные, не курят и не пьют в колонии практически, это здоровые люди.
В это же время один из заключенных сообщил корреспондентам, что к рекрутам предъявляют достаточно жесткие требования. Все добровольцы должны быть в возрасте от 23 до 50 лет, в хорошей физической форме, без зависимостей и хронических заболеваний. Если заключенный не соответствует требованиям ЧВК — его не допустят к службе, пишут СМИ. Согласно данным издания, из семи колоний Ростовской области в добровольцы записались около трех тысяч человек, из них отказались или не прошли отбор более 420 человек.
Так что выживут практически все. А они то это делать могут.. Это их главная цель, выжить любой ценой как когда то голодным и холодным в детстве, так и сейчас на войне..
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