Отправлено: - 23:40

Эл-починно:

Вот это уже ближе, но ты же сам слепо веришь, тому, что там написано.

Эл-починно: Марик, ты сам то хоть смотришь то, что выставляешь? На фото указано, Vlad - 2020, фото двухлетней давности. С новой надписью. Ну что сказать?

Цитата:Не ври.Ты сказал вот этоЦитата: