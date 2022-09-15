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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.09.22 - 23:38
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.09.22 - 23:38
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.09.22 - 23:39
И выдаёшь этот бред за истину. Нихт гуд.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.09.22 - 23:40
Цитата:
Не ври.
Ты сказал вот это
Цитата:
Эл-починно:
Вот это уже ближе, но ты же сам слепо веришь, тому, что там написано.
Вот это уже ближе, но ты же сам слепо веришь, тому, что там написано.
Не ври.
Ты сказал вот это
Цитата:
Эл-починно: Марик, ты сам то хоть смотришь то, что выставляешь? На фото указано, Vlad - 2020, фото двухлетней давности. С новой надписью. Ну что сказать?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.09.22 - 23:41
Цитата:
Ты строил его?
В 1943?
Эл-починно:
выдаёшь этот бред за истину. Нихт гуд
выдаёшь этот бред за истину. Нихт гуд
Ты строил его?
В 1943?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.09.22 - 23:43
Цитата:
Возведение моста было связано со строительством укрепления позиции «Вотан» в районе Мелитополя. «Вотан» (верховное божество у древних германцев; правитель Вселенной, — прим. ред.) – четко продуманное военно-инженерное сооружение.
Оборонительный рубеж прикрывал не только подступы к нижнему течению Днепра, но и к Крыму. По мосту должны были перебрасываться подкрепления с правого берега. Строила мост «Тодта» – военно-строительная организация, которая действовавала в Германии и за ее пределами во времена Третьего рейха.
Эмблема данной организации сохранилась на оставшейся опоре моста в Каховском водохранилище, в народе называемой «быки». В начале октября 1943 года мост был готов. Он имел 2 больших каменных быка, на противоположных берегах Днепра. Через плавни были переброшены 8 пролетов.
Мост был сделан из тавровых балок, на которые был положен деревянный настил.
Такая конструкция позволяла быстро заменять поврежденные советской авиацией детали моста.
Эл-починно:
выдаёшь этот бред за истину.
выдаёшь этот бред за истину.
Возведение моста было связано со строительством укрепления позиции «Вотан» в районе Мелитополя. «Вотан» (верховное божество у древних германцев; правитель Вселенной, — прим. ред.) – четко продуманное военно-инженерное сооружение.
Оборонительный рубеж прикрывал не только подступы к нижнему течению Днепра, но и к Крыму. По мосту должны были перебрасываться подкрепления с правого берега. Строила мост «Тодта» – военно-строительная организация, которая действовавала в Германии и за ее пределами во времена Третьего рейха.
Эмблема данной организации сохранилась на оставшейся опоре моста в Каховском водохранилище, в народе называемой «быки». В начале октября 1943 года мост был готов. Он имел 2 больших каменных быка, на противоположных берегах Днепра. Через плавни были переброшены 8 пролетов.
Мост был сделан из тавровых балок, на которые был положен деревянный настил.
Такая конструкция позволяла быстро заменять поврежденные советской авиацией детали моста.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.09.22 - 23:43
Цитата:
А ты его строил, ну тогда всё ясно. Цитата:
Ну да и что дальше, кто поставил "подошву" и когда?
111:
Ты строил его? В 1943?
Ты строил его? В 1943?
А ты его строил, ну тогда всё ясно. Цитата:
111:
Не ври. Ты сказал вот это
Не ври. Ты сказал вот это
Ну да и что дальше, кто поставил "подошву" и когда?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.09.22 - 23:45
Цитата:
После создания Никопольского плацдарма в ноябре 1943 года за мостом присматривал специальный саперный батальон. Охраной переправ в районе Никополя занимался корпус ПВО. Его командный бункер находился в селе Лапинка (говорят, сохранился до наших дней). Кроме стационарного моста в районе Никополя находилось два понтонных моста: один притопленный и канатная дорога, которая была протянута из района Дома отдыха через плавни на левый берег.
Советская авиация неоднократно делала налеты на никопольский мост. 5 февраля звено бомбардировщиков под командой капитана Родинки разрушили мост.
Но немцы его восстанавливали, и по нему постоянным потоком шли раненые с плацдарма и отступающие части.
Мост был окончательно подорван немецкими саперами 7 февраля 1944-го. Память о мосте через Днепр в Никополе, который пытались построить немецкие оккупанты, сохранилась до наших дней – это две мостовые опоры, железобетонные быки.
Один на правом берегу использовали при строительстве пивного бара «Три наката», второй «торчит» в водах Каховского «моря» возле Каменки-Днепровской.
Эл-починно:
кто поставил "подошву" и когда?
кто поставил "подошву" и когда?
После создания Никопольского плацдарма в ноябре 1943 года за мостом присматривал специальный саперный батальон. Охраной переправ в районе Никополя занимался корпус ПВО. Его командный бункер находился в селе Лапинка (говорят, сохранился до наших дней). Кроме стационарного моста в районе Никополя находилось два понтонных моста: один притопленный и канатная дорога, которая была протянута из района Дома отдыха через плавни на левый берег.
Советская авиация неоднократно делала налеты на никопольский мост. 5 февраля звено бомбардировщиков под командой капитана Родинки разрушили мост.
Но немцы его восстанавливали, и по нему постоянным потоком шли раненые с плацдарма и отступающие части.
Мост был окончательно подорван немецкими саперами 7 февраля 1944-го. Память о мосте через Днепр в Никополе, который пытались построить немецкие оккупанты, сохранилась до наших дней – это две мостовые опоры, железобетонные быки.
Один на правом берегу использовали при строительстве пивного бара «Три наката», второй «торчит» в водах Каховского «моря» возле Каменки-Днепровской.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.09.22 - 23:46
Цитата:
Мне тебе верить или историкам Советского Союза?
Ты даже русский не понимаешь порой, какой с тебя историк?
Эл-починно:
А ты его строил, ну тогда всё ясно
А ты его строил, ну тогда всё ясно
Мне тебе верить или историкам Советского Союза?
Ты даже русский не понимаешь порой, какой с тебя историк?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.09.22 - 23:47
Цитата:
111:
Вотан» (верховное божество у древних германцев; правитель Вселенной, — прим. ред.) – четко продуманное военно-инженерное сооружение.
Вотан» (верховное божество у древних германцев; правитель Вселенной, — прим. ред.) – четко продуманное военно-инженерное сооружение.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.09.22 - 23:50
Из книги Шевченко..
Выдержка из книги В. Шевченко «Мать-Украина помнит героев»: «Был сентябрь 1943… именно в это время ребята сравнивали насыпь дороги через плавни в направлении из Никополя на Каменку, где немцы строили мост через Днепр. Через реку Лапинку мост был почти готов. Далее гребли насыпь, били сваи, чтобы пересечь Днепр».
Выдержка из книги В. Шевченко «Мать-Украина помнит героев»: «Был сентябрь 1943… именно в это время ребята сравнивали насыпь дороги через плавни в направлении из Никополя на Каменку, где немцы строили мост через Днепр. Через реку Лапинку мост был почти готов. Далее гребли насыпь, били сваи, чтобы пересечь Днепр».
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.09.22 - 23:50
Цитата:
Зато с тебя викопедийный на отлично сдал.
111:
какой с тебя историк?
какой с тебя историк?
Зато с тебя викопедийный на отлично сдал.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.09.22 - 23:51
Ладно, по данной теме гляжу материал усвоен.
Продолжим?
Продолжим?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.09.22 - 23:54
Цитата:
Ну и как это сооружение осталось? Если оно уничтожено?
111: Вот что осталось от баржи, опора моста, которую строили нацисты в 42м!Цитата:
111: Вот подробно этот механизм-баржа укронацистов..Цитата:
111: И вот оно! Цель, скоростная баржа, благополучно уничтожена, а с ней и десант ВСУ!
Ну и как это сооружение осталось? Если оно уничтожено?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.09.22 - 23:57
За время оккупации Каменско — Днепровского района с 19 сентября 1941 года по 7 февраля 1944 года, немцы осуществили страшные преступления. Нет ни одного села в районе, где бы немцы не расстреливали людей. В Каменке-на-Днепре приговоренных вывозили днем и ночью в открытых автомашинах на окраину села, где возле противотанкового рва, расстреливали. В течение 10 месяцев, с сентября 1941 года по июль 1942 года, ежедневно расстреливалось по 3 — 5 человек только в самом селе, кроме того, многих вывозили в Никополь, где они подвергались той же участи.
Мост был окончательно подорван немецкими саперами 7 февраля 1944-го. Память о мосте через Днепр в Никополе, который пытались построить немецкие оккупанты, сохранилась до наших дней – это две мостовые опоры, железобетонные быки. Один на правом берегу использовали при строительстве пивного бара «Три наката», второй «торчит» в водах Каховского «моря» возле Каменки-Днепровской.
Мост был окончательно подорван немецкими саперами 7 февраля 1944-го. Память о мосте через Днепр в Никополе, который пытались построить немецкие оккупанты, сохранилась до наших дней – это две мостовые опоры, железобетонные быки. Один на правом берегу использовали при строительстве пивного бара «Три наката», второй «торчит» в водах Каховского «моря» возле Каменки-Днепровской.
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